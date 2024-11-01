российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 1 ноября 2024, 20:26 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

«Единая Россия» готовится к съезду с «народной программой» до 2036 года

Архив. Фото: официальный сайт «Единой России»

«Единая Россия» представит изменения в народную программу партии на своем съезде 14 декабря. Об этом сообщил сегодня председатель «ЕР» Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии.

«Народная программа содержит положения, которые отвечают целевым показателям майского Указа Президента о национальных целях на период до 2030 и 2036 годов. Важно, чтобы на достижение этих целей были направлены согласованные общие усилия партийных структур на всех уровнях», – подчеркнул Медведев.

Примечательно, что в заседании комиссии «ЕР» приняли участие министры федерального правительства. При этом председатель «Единой России» сказал, что должно быть обеспечено достаточное финансирование положений народной программы партии.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Единая Россия, Медведев Дмитрий,