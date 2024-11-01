«Единая Россия» готовится к съезду с «народной программой» до 2036 года

«Единая Россия» представит изменения в народную программу партии на своем съезде 14 декабря. Об этом сообщил сегодня председатель «ЕР» Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии.

«Народная программа содержит положения, которые отвечают целевым показателям майского Указа Президента о национальных целях на период до 2030 и 2036 годов. Важно, чтобы на достижение этих целей были направлены согласованные общие усилия партийных структур на всех уровнях», – подчеркнул Медведев.

Примечательно, что в заседании комиссии «ЕР» приняли участие министры федерального правительства. При этом председатель «Единой России» сказал, что должно быть обеспечено достаточное финансирование положений народной программы партии.

Москва, Анастасия Смирнова

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