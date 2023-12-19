Партия власти снова «подставляет» Путина

Партия «Единая Россия» проигнорировала заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости защищать интересы коренных россиян при привлечении иностранной рабочей силы в страну. Такой вывод становится очевидным на фоне принятого на прошлой неделе закона о замене выдворения мигрантов-нарушителей из РФ штрафом и показательного молчания председателя «ЕР» Дмитрия Медведева на соответствующий запрос редакции РИА «Новый День» о миграционной политике.

Журналистский запрос Медведеву был направлен 28 ноября после громкой инициативы его однопартийца, депутата Госдумы Бийсултана Хамзаева, который предложил принять закон о русском народе, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе и экспертной среде. Редакция РИА «Новый День» поинтересовалась у лидера «Единой России»:

1.Как Вы оцениваете инициативу депутата Госдумы от «Единой России» Бийсултана Хамзаева, который предложил принять федеральный закон о русском народе? Почему эта идея была озвучена именно сейчас? Как Вы считаете, принятие такого закона возможно в нынешних условиях?

2.Способен ли такой закон – о русском народе – хотя бы отчасти решить проблему мигрантов в России? Как Вы оцениваете общую ситуацию в этой сфере? Как Вы считаете, какие меры необходимо принять дополнительно?

3. Очевидно, что существуют группа чиновников и бизнесменов, которые лоббируют дополнительное привлечение мигрантов в Россию? Кого из них Вы можете выделить особенно (желательно поименно) и почему? Насколько их действия вредят интересам России?»

Медведев решил не отвечать на эти вопросы. Судя по тому, что на прошлой неделе Госдума приняла закон в защиту мигрантов-нарушителей, причина молчания кажется совсем очевидной. Документ был подготовлен правительством РФ и предполагает замену меру по выдворению мигранта на штраф. Как было заявлено на пленарном заседании Госдумы противниками этого нововведения, «этим законом мы практически легализуем пребывание тех (иностранцев), кто должен быть выдворен, и норма, регламентирующая выдворение, практически нивелируется, ведь любой человек может сказать, что его никто не принимает, и потом с чистой совестью – или с нечистой совестью – жить на территории нашей страны». Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов тогда заявил, что такой закон является большой ошибкой и будет способствовать росту коррупции.

Получается, партия власти и правительство либо ещё не определились с миграционной политикой, либо фактически игнорируют поручения главы государства. В пользу последнего варианта говорят регулярные заявления представителей парламентской оппозиции о продолжающемся саботаже распоряжений Путина со стороны кабинета министров и думских «единороссов», которые и ранее были замечены в лоббировании очень спорных инициатив в пользу конкретных выгодоприобретателей.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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