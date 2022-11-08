«Напоминает старый анекдот»: Госдума отклонила скандальный закон о рекламе

Сегодня нижняя палата российского парламента под бурные аплодисменты единогласно отклонила принятые ранее в первом чтении резонансные поправки в закон о рекламе, которые предусматривали создание единого оператора цифровой наружной рекламы и частных электронных объявлений в Интернете.

Законопроект был принят в первом чтении 15 июня благодаря большинству депутатов от «Единой России». Все остальные фракции высказались против, назвав его позором для Госдумы. Против такого закона высказались также операторы наружной рекламы, представители ведущих интернет-сервисов, а также представители ФАС и Минпромторга. Среди аргументов противники законопроекта отмечали, что он способствует уничтожению рынка, повышает уязвимость информационной безопасности, делает отрасль инвестиционно-непривлекательной.

Как пояснил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев, широкая дискуссия привела к тому, что в итоге участники рынка рекламы были услышаны. «Под бурные аплодисменты отклонили скандальный закон «О рекламе»!» – отметил Гусев сегодня в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин при рассмотрении законопроекта заявил, что документ должен быть отклонен. «Данный вопрос вчера мы обсуждали достаточно подробно на Совете Государственной Думы. По мнению всех фракций, законопроект должен быть отклонен», – сказал он.

По итогам голосования депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов назвал ситуацию анекдотичной. «История напоминает старый анекдот: как сделать женщину счастливой? Сначала сделать её несчастной, а потом вернуть всё обратно», – отметил он в своем телеграм-канале.

Законопроект внес на рассмотрение депутат от «Единой России» Артем Кирьянов 13 июля. Через два дня на внеочередном заседании Госдумы отозванными из отпуска депутатами документ был принят в первом чтении. Оговоренным в документе условиям соответствовала только одна компания – Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называют депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева.

Москва, Мария Соколова

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