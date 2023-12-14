Большая ошибка или коррупция: Госдума разрешила заменять штрафом выдворение из России мигрантов-нарушителей

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении законопроект, который разрешает заменять меру по выдворению совершивших правонарушение мигрантов на штраф. Как заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов, его фракция категорически против такой нормы, которая является большой ошибкой и способствует росту коррупции.

«В первом чтении этот закон был принят 6 лет тому назад как раз в декабре 2017 года. 6 лет лежал этот закон, никому не был нужен, и вдруг кто-то подумал какие у нас бедные-несчастные мигранты, которых злой Миронов собирается выдворять из России за нарушение закона. Ну и решили: а чего мы будем выдворять, они такие белые и пушистые, хорошие, давайте заменим выдворение административным штрафом. Иными словами, пускай откупаются», – подчеркнул Миронов.

По его словам, таким мигрантам не должно быть места в России. «Наша фракция категорически против этой поправки, которая появилась спустя 6 лет. Если ты нарушил закон, более того, вообще тут вне закона находишься, какого черта ты тут будешь нарушать общественный порядок? Нечего таким людям делать в нашей стране! Уверен, если сегодня этот закон голосами большинства, прежде всего, «Единой России» будет принят, это будет большая ошибка. Мы все читали в СМИ, когда недавно в моем родном городе Санкт-Петербурге некие чиновники из МВД 100 тысяч мигрантов сделали незаконно гражданами РФ», – заявил политик.

«Я вас уверяю, это коррупционная будет штука. Это коррупция будет в чистом виде! И бюджет не получит этих денег, получат в карманы те, кто скажет – мы тебя вместо выдворения якобы штраф выписали. Зачем мы это делаем? Абсолютно убежден и, более того, предупреждаю, если сегодня этот закон будет принят, буду об этом очень громко говорить и люди будут знать чьими голосами делается эта лазейка для тех, кому давным-давно не место в нашей стране», – заключил Миронов.

Тем не менее законопроект был принят во втором чтении. Документ был внесен в Госдуму правительством РФ 7 ноября 2017 года и уже 21 декабря принят в первом чтении. Тогда предлагалось дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей, в которой срок содержания иностранного гражданина или лица без гражданства в спецучреждениях будет составлять не более 90 суток со дня вынесения постановления о его выдворении за пределы РФ.

Сегодня во втором чтении была принята поправка, дающая право судье продлить этот срок не более чем на 90 суток при отсутствии фактической возможности выдворения в течение пяти дней со дня поступления соответствующего ходатайства. При этом предусматривается, что иностранцы и лица без гражданства смогут обратиться в суд с заявлением о проверке законности и обоснованности дальнейшего содержания в спецучреждении.

Еще одна принятая сегодня поправка разрешила заменить выдворение из РФ на штраф в 40-50 тысяч рублей или обязательные работы до 200 часов в случае, если судья решит, что выдворение является чрезмерным ограничением права на уважение частной жизни. Такая же практика коснется и случаев отсутствия государства, готового принять лицо без гражданства.

Кроме того, пересмотру постановления о выдворении будут способствовать выдача временного удостоверения личности лицу без гражданства в РФ, признание лица беженцем, получение свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, а также предоставление ему временного убежища.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев заявил, что увеличение миграционного потока является угрозой национальной безопасности России. По его словам, уже сегодня число приезжих нарушает этно-религиозный баланс в России с ростом преступности, подавлением местных народностей и отсутствием поступлений в бюджет.

Позже вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в Госдуме сформирована межфракционная рабочая группа по вопросам миграционной политики.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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