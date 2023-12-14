В Госдуме создана рабочая группа по миграционной политике

В нижней палате российского парламента сформирована межфракционная рабочая группа по вопросам миграционной политики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая после критики нынешней политики государства в этой сфере – во время рассмотрения вопроса о расширении числа организаций МВД по предоставлению госуслуг мигрантам.

«По поручению председателя Государственной думы нами сформирована межфракционная большая рабочая группа с участием всех уполномоченных органов исполнительной власти и правоохранителей в рамках выработки дополнительных решений по вопросам миграционной политики», – уточнила парламентарий.

Яровая подчеркнула, что этот вопрос «требует сбалансированного подхода не только с точки зрения правоохраны», но и соотнесения с «запросами экономики, построения правильного социального баланса».

«Данный вопрос нет смысла политизировать, выводить в агрессивную плоскость, а есть смысл прорабатывать глубоко, профессионально для выработки тех решений, которые позволят и решать вопросы экономического развития нашей страны и сохранять дружеское взаимодействие, которое всегда было традиционно в нашей стране», – пояснила Яровая.

Как сообщал «Новый День», при рассмотрении вопроса депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев заявил, что увеличение миграционного потока является угрозой национальной безопасности России. По его словам, уже сегодня число приезжих нарушает этно-религиозный баланс в России с ростом преступности, подавлением местных народностей и отсутствием поступлений в бюджет.

Дискуссия возникла при принятии в третьем чтении законопроекта, который расширяет привлечение подведомственных МВД предприятий к оказанию госуслуг в сфере миграции. В их число включен паспортно-визовый сервис, который будет принимать заявления на выдачу виз, приглашений, разрешений на временное проживание, выдачи или замены видов на жительство, документов для осуществления трудовой деятельности, в том числе заявлений о переоформлении патентов. При этом, во время приема заявлений о регистрации иностранного гражданина по месту жительства планируется проводить обязательную дактилоскопию. Такими же полномочиями получит многофункциональный миграционный центр в Москве.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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