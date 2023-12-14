«Не слишком ли велика цена?» В Госдуме обеспокоены ростом числа мигрантов – это угроза национальной безопасности России

Увеличение миграционного потока является угрозой национальной безопасности России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента во время рассмотрения вопроса о расширении организаций по содействию в предоставлении госуслуг мигрантам. По его словам, уже сегодня число приезжих нарушает этно-религиозный баланс в России с ростом преступности и подавлением коренного населения.

«Несмотря на отдельные положительные моменты данного законопроекта, в частности, касающиеся дактилоскопии, тем не менее, его цель остается прежней. Она записана в пояснительной записке – способствовать увеличению числа иностранных граждан, желающих пребывать, проживать, осуществлять трудовую деятельность в РФ. То есть, речь идет о расширении миграционного потока, который идет в нашу страну. А надо ли нам это?» – обратился Матвеев к депутатам.

Парламентарий считает, что неконтролируемая миграция становится угрозой национальной безопасности России. «Проблема практически не регулируемой массовой миграции и переселения в Россию сотен тысяч и уже миллионов граждан из Средней Азии и Закавказья, резко нарушающая этно-конфессиональный баланс народов России, ее идентичности, ведущая к росту межнациональных, межконфессиональных конфликтов, преступности становится одной из явных угроз безопасности России. Об этом говорил в том числе президент Владимир Путин на Всемирном русском народном соборе, говоря о идущем нарушении этнокультурного баланса России», – констатировал он.

«По данным Следственного комитета России, количество тяжких и особо тяжких преступлений среди мигрантов выросло за последний год в 5 раз. А количество преступлений против половой неприкосновенности – на 22%. При этом, если посмотреть, как происходит это переселение в нашу страну, мы видим, что некоторые национальности Средней Азии и Закавказья по своей численности начали превышать такие крупные народы России как чуваши, мордва, удмурты, буряты и так далее, образуя в ряде населенных пунктов уже большинство населения либо национальные анклавы. При этом федеральное агентство по делам национальностей, проведя соцопрос среди мигрантов, выяснило, что почти половина, свыше 43% предпочитают шариат, то есть религиозное право вместо установленных в РФ светских законов. 43,5% хотят жить согласно порядкам, установленным у них на Родине, игнорируя сложившиеся в России общественные устои. 24% опрошенных готовы участвовать в протестах, чтобы отстаивать право жить в России по нормам шариата, 15% готовы принимать участие в незаконных политических акциях», – отметил депутат.

В этой связи Матвеев усомнился в необходимости такой рабочей силы в России. «Не слишком ли велика цена для тех дешевых рук, о которых нам все время говорят люди, которые говорят о необходимости увеличения миграционного потока? По данным МВД, в 2022 году на миграционный учет встало около 16 млн иностранных граждан. Однако трудовые патенты из них получили только около 2 млн. Следовательно, остальные 15 млн нигде официально не работают и не платят налоги. По оценке главы Совета по правам человека при президенте, мигранты не доплачивают в России налогов от 500 млрд до 1 трлн рублей в год. В то же время, по подсчетам специалистов, содержание одной семьи мигрантов обходится российским налогоплательщикам от 700 до 2,5 млн (рублей) в год», – заключил Матвеев.

По итогам обсуждения Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который расширяет привлечение подведомственных МВД предприятий к оказанию госуслуг в сфере миграции. В их число включен паспортно-визовый сервис, который будет принимать заявления на выдачу виз, приглашений, разрешений на временное проживание, выдачи или замены видов на жительство, документов для осуществления трудовой деятельности, в том числе заявлений о переоформлении патентов. При этом во время приема заявлений о регистрации иностранного гражданина по месту жительства планируется проводить обязательную дактилоскопию. Такие же полномочия получит многофункциональный миграционный центр в Москве.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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