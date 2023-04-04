Алкогольные гиганты законно устранят мелких конкурентов: Госдума превращается в инструмент крупного бизнеса

Крупный бизнес использует Госдуму как инструмент для недобросовестной конкуренции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента заявил депутат от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин при обсуждении законопроекта о регулировании деятельности производителей этилового спирта и алкогольной продукции. По его оценке, нововведения грозят обернуться закрытием небольших предприятий, не решив при этом проблемы контрафактной продукции.

«Концепция этого законопроекта укладывается в огромный поток государственной политики, частью которого мы являемся. Вернее, в поток частной политики, которая нас с вами использует в очень неблаговидной роли. Что мы увидели еще до начала «коронобесия»? Мы увидели, что ухудшение экономической конъюнктуры ведет к тому, что крупный бизнес, который раньше не замечал своих меньших коллег – не важно, у них 2 млрд годовых или чуть больше – меньшие коллеги, он их не замечал раньше. А с учетом ухудшения конъюнктуры он начинает их не просто замечать, но и воспринимать как своих серьезнейших конкурентов», – подчеркнул Делягин.

По его словам, сейчас крупный бизнес с помощью Госдумы пытается ликвидировать своих конкурентов «законными методами». «Конечно, хорошо, когда законными, но все равно это ограничение конкуренции, в том числе, и нашими руками. Мы здесь в этом зале сняли ограничения с малых и средних предприятий ювелирной промышленности, тем самым создав достаточно серьезные проблемы, в том числе, для ювелирных школ. Мы здесь проголосовали, правда, в первом чтении пока за маркировку скота, когда для того, чтобы в личном подсобном хозяйстве «свернуть» курочку, вы эту курочку должны вести неизвестно куда на лицензированную бойню, иначе вы не имеете право ее продать своему же соседу. Тахографы на грузовички тоже создали огромную проблему малому и среднему бизнесу, потому что это серьезные деньги для них», – отметил парламентарий.

«Единственное, что удалось нам отбить здесь с вами, и то – со второй попытки, это единый оператор цифровой рекламы. Но смею вас заверить, что попытки в этом направлении все равно будут продолжаться, потому что интересы крупного бизнеса, к сожалению, объективны», – констатировал депутат.

Как пояснил Делягин, новые нормы в рассматриваемом законопроекте ведут к закрытию части производителей алкоголя, хотя эти мощности вполне реально использовать с пользой. «В 10 раз повышаем требования по уставному капиталу. Добавляем требование, что эта оплата будет только живыми деньгами. Нам говорят: никто не закроется, все будут счастливы – все замечательно. Одновременно с этим нам говорят, что мощности в 2 раза избыточны, по сравнению с тем, что потребляет страна. Мысль о том, что нужно найти какие-то каналы сбыта, может быть, экспорт, может быть, более глубокую переработку – это все слишком сложно, давайте повысим формальные требования», – уточнил он.

«Мы помним, как мы в этом зале проголосовали за нефтяной маневр, по итогам которого вся нефтепереработка стала убыточной. Тоже говорили правильные, замечательные слова, а нефтеперерабатывающий завод, единственный независимый в стране просто обанкротился и погиб – Антипинский нефтеперерабатывающий завод. Мне очень не хотелось бы, что мы в результате этого прекрасного решения, из лучших побуждений принимаемого, ликвидировали бы еще некоторое количество предприятий», – сказал Делягин.

При этом депутат подверг сомнению приведенный в законопроекте тезис, согласно которому выпуском контрафакта занимаются этим только на небольших заводах. «Коллеги, а у нас есть доказательства, что контрафакт производится на относительно меньших предприятиях? По-моему, сегодня он может производиться везде. И более того, производится на самых разных объектах. Если же мы действительно хотим, чтобы, как справедливо здесь было сказано, было легче контролировать – ну, коллеги, введите государственную монополию. Без госмонополии на производство этилового спирта все наши разговоры о контроле и о борьбе с контрафактом останутся сказками, к сожалению, для детей младших классов, и вся отрасль будет над нами весело смеяться и показывать на нас пальцем, как строго говоря, это и делают», – заявил он.

«Справедливая Россия» не может поддержать указанный законопроект, к моему глубокому сожалению. В нем есть правильные вещи. В нем есть раскрытие бенефициаров, есть элементы деофшоризации – прекрасные вещи, но поддержать один из многих шагов, когда нас с вами используют как инструмент для недобросовестной конкуренции, по-моему, это было бы ошибкой», – заключил Делягин.

В итоге с 313 голосами «за», 58 – «против» и 21 воздержавшимся Госдума приняла в первом чтении законопроект по совершенствованию правового регулирования деятельности производителей этилового спирта и алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам. Документ, в частности, увеличивает требования к уставному капиталу таких предприятий с 10 млн до 100 млн рублей и вводит запрет на его оплату неденежными или заемными средствами учредителей. При этом снижение стоимости чистых активов в процессе производства ниже 100 млн рублей будет являться основанием для судебного аннулирования лицензии.

Ужесточаются также требования к группе предприятий при совместном производстве этилового спирта по нормам минимального использования производственной мощности. Кроме того, предъявляются требования к деловой репутации членов органов управления: члены наблюдательных и исполнительных коллегиального органов, генеральный директор и главный бухгалтер не должны занимать свои должности, если ранее управляли подобной организацией и ее лицензия на производство, хранение и поставки этилового спирта или алкогольной продукции была аннулирована, и с этого времени прошло менее пяти лет. Такие же ограничения касаются управления предприятием, на котором в течение пяти лет неоднократно выявлялись нарушения с последующим административным наказанием.

При этом законопроект устанавливает требования по раскрытию структуры и состава акционеров и их деловой репутации. Дополнительным основанием для отказа в выдаче лицензии на производство, хранение и поставки этилового спирта или алкогольной продукции, а также для приостановки уже действующих лицензий станет факт выявления в составе бенефициарных владельцев либо акционеров с долей прямого, либо косвенного участия более 10% капитала лиц, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях.

Законопроект не распространяется на производство винного, виноградного и коньячного дистиллята, а также винодельческую продукцию, поскольку их деятельность регулируется законодательством о виноградарстве и виноделии.

Москва, Мария Смирнова

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