«Россияне – это по Ельцину...» Депутат Госдумы от Дагестана предложил принять закон о русском народе

Депутат Госдумы из фракции «Единая Россия» из Дагестана Бийсултан Хамзаев выступил с инициативой принятия федерального закона о русском народе. Парламентарий заявил в интервью РИА «Новости», что наций в России много, народ – один, русский, и российское общество для этого созрело.

«Считаю, что в стране должен быть федеральный закон о русском народе. Наций в России много, народ – один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Мы используем фразу «многонациональный народ Российской Федерации». Я бы говорил: русский народ Российской Федерации», – сказал Хамзаев.

По его словам, был советский народ, после чего «началась игра слов». «Сегодня общество созрело для введения в обиход понятия «русский народ». Должна быть единая трактовка. Русский народ сегодня – это славяне, это многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии. Иногда сами чиновники неправильно интерпретируют и путают, искусственно сужая понятие «русский», – пояснил депутат.

По его словам, всегда о народах судили по языкам. «Россияне – это по Ельцину... Если в Дагестане мы разговариваем даже друг с другом на русском (например, даргинцы с кумыками), то какой мы единый народ? Дагестанский. А глобально – русский. В Дагестане я – аварец. В Москве я – дагестанец. За границей я – русский», – констатировал Хамзаев, цитируя поэта Расула Гамзатова.

Как считает депутат, его инициатива не принижает значение национальных языков, их важность и выживаемость, потому что каждый национальный язык «вписан в свои республиканские конституции», но все «мы люди русского мира».

Москва, Светлана Антонова

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