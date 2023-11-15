«Зачем вы издеваетесь над людьми?!» В Госдуме заявили о продолжающемся саботаже поручений Путина

Правительство и Банк России по-прежнему саботируют поручения главы государства Владимира Путина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Евгений Бессонов перед обсуждением проекта федерального бюджета во втором чтении. По его оценке, главный финансовый документ страны не предполагает «победу».

«В бюджете следующего года не видно слова «победа». У нас (для этого) все есть в стране. Почему не исполняется распоряжение и пожелание президента РФ? Он в феврале обратился к правительству РФ, сказал – нам необходимо увеличить количество специальностей в обрабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, то есть технологических специальностей. Как отреагировало правительство, прошло полгода? Правительство знает, что в банковской сфере у нас 3,6 трлн рублей прибыли оказалось, но количество ПТУ, техникумов не увеличилось, количество специальностей не увеличилось. Сейчас за 9 месяцев нам рассказывают, [глава ЦБ Эльвира] Набиуллина говорит, что она озабочена, что нам не хватает работников на предприятиях. Так вы чем занимались? Почему вы за полгода ни копейки не вложили в эти технологические специальности?» – подчеркнул Бессонов.

Парламентарий полагает, что сложившуюся в стране бюджетно-финансовую систему необходимо менять. «Почему банковская сфера заработала за 9 месяцев 2,7 трлн рублей? Кто занимается перераспределением денежных средств? Почему обратный акциз 3,2 трлн рублей выплатили нефтяным компаниям и планируется в следующем году выплачивать? Почему дивиденды «Сбера», например, – радуются – 300 млрд рублей попадет в бюджет РФ, но не говорят о том, что 40% акционеров «Сбера» не граждане РФ и 200 млрд рублей уйдут мимо России?! В то же время мы поправку вносим – на Крайнем Севере, если выселять людей из ветхого жилья по тем программам, которые планирует правительство и закладывает в бюджет, это 80 лет понадобится. Зачем вы издеваетесь над людьми?! Мы внесли поправочку в три раза увеличить финансирование, для этого необходимо по году по 8 млрд рублей. 8 млрд рубле не нашлось, а 200 млрд выплатят дивидендами неизвестно кому», – констатировал депутат.

«Эту систему менять надо <…> К сожалению, правительство не слышит», – заключил Бессонов.

Москва, Мария Соколова

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