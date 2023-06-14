«Единая Россия» выдвинула Воробьева кандидатом в губернаторы Подмосковья

Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатом в губернаторы Московской области нынешнего руководителя региона Андрея Воробьева. Об этом сообщается в партийном телеграм-канале.

«Единая Россия» выдвинула Андрея Воробьева кандидатом на выборах губернатора Московской области. Решение приняли на конференции реготделения партии», – говорится в сообщении.

Воробьев заявил на партконференции, что намерен продолжать реализацию планов по здравоохранению, образованию, транспорту, инфраструктуре.

«Все это очень востребовано. Рассчитываю на дальнейшую совместную работу и желание доказать, что наше любимое Подмосковье может и должно быть первым», – сказал губернатор.

Ранее намерение Воробьева баллотироваться поддержал президент России Владимир Путин. Об этом российский лидер заявил во время встречи с губернатором.

Воробьев впервые возглавил Московскую область в 2012 году, когда Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора. Позже он победил на выборах, а затем переизбирался.

Выборы руководителя Подмосковья назначены на единый день голосования – 10 сентября 2023 года.

Москва, Андрей Дорофеев

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