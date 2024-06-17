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Понедельник, 17 июня 2024, 15:54 мск

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Самозаблуждение или дезинформация? Губернатор Подмосковья доложил Путину о решении проблем с обманутыми дольщиками

Фото: пресс-служба Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о решении проблем обманутых дольщиков в регионе. По его словам, поручение главы государства выполнено.

«Ещё хотел доложить по Вашему поручению по обманутым дольщикам. Могу сказать, что мы эту тему закрыли, закрыли благодаря федеральной программе, участию ДОМ.РФ и регионального бюджета. У нас было 117 тысяч человек, сейчас у нас нет обманутых дольщиков, слава Богу. Наша задача – дальше строить социальную инфраструктуру, всё, что касается благоустройства и так далее», – сказал Воробьев (цитата по сайту Кремля).

Стоит отметить, что в подмосковном Домодедово дольщики ЖК «Прибрежный парк» добиваются получения квартир от ГК «Самолет» уже почти год. Как буквально накануне отмечала Readovka, застройщик оправдывает систематический перенос сдачи объектов отсутствием подрядчиков и рабочей силы якобы из-за СВО или же нехваткой материалов, попавших под санкции, хотя в квартирах живут мигранты-строители.

По данным сайта госкомпании ДОМ.РФ, группа «Самолет» ведет строительство жилья в нескольких регионах, в том числе, в Москве. При этом допускает нарушение сроков сдачи объектов в 61% случаев. Речь идет о 120 из 198 домов. При этом данных о ЖК «Прибрежный парк» не приводятся.

Москва, Анастасия Смирнова

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