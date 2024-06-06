Издевательство и абсурд: комитет госстройнадзора Москвы признался в неспособности решить проблему обманутых дольщиков ЖК «Аквилон – Митино»

Комитет государственного строительного надзора города Москвы не способен решить проблемы обманутых дольщиков, в том числе ЖК «Аквилон – Митино». Как передает корреспондент РИА «Новый День», такой вывод можно сделать из официального ответа ведомства на запрос одного из покупателей квартир в новостройке от питерского застройщика в столичном районе Митино.

Согласно договорам долевого участия, введение в эксплуатацию жилого дома ЖК «Аквилон – Митино» на 943 квартиры планировалось ещё во втором квартале 2023 года. Сейчас, судя по словам строителей, работающих на этом объекте, ведётся устранение большого списка недочетов – до 5 тысяч в каждом из четырех подъездов, что должно было быть сделано ещё до 30 марта 2024 года, когда застройщик изначально должен был выдать покупателям ключи от квартир. В «Аквилоне» сначала заявили, что сроки переносятся на «в течение второго квартала», а теперь – планируют получить разрешение на ввод в эксплуатацию дома до конца июля. При этом незначительное количество занятых на объекте строителей явно свидетельствует, что сдача объекта может затянуться ещё сильнее.

В столичном комитете стройнадзора рассказали дольщикам, что вся информация о строительстве находится в открытом доступе, а проблему нарушения сроков сдачи жилья можно решить через суд. При этом в ведомстве напомнили, что сейчас правительством РФ введен мораторий на требования к застройщикам по компенсации со стороны участников долевого строительства.

«За нарушение предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ предусмотрена уплата застройщиком участнику долевого строительства неустойки (пени) либо возможность расторжения договора участия в долевом строительстве и возврата утраченных денежных средств (ст. 9 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ). Расчет неустойки (пени), подлежащей уплате участнику долевого строительства, осуществляется с учетом применения положений постановления Правительства РФ от 18.03.2024 №326 «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве», – говорится в документе за подписью первого заместителя председателя комитета Д. Константинова, но не уточняется, что как раз это постановление кабинета министров и позволяет нарушать права дольщиков и не платить за это компенсацию.

В ответе ведомства также указывается, что «отношения между гражданами и застройщиком являются гражданско-правовыми, и в случае ненадлежащего исполнения (либо неисполнения) обязательств по договору долевого участия одной из сторон другая сторона вправе осуществить защиту нарушенных/оспариваемых прав и законных интересов в судебном порядке». При этом Константинов выражает надежду, что эта информация будет полезна.

Важно отметить, что долевое строительство жилья сейчас ведется по принципу так называемого проектного финансирования с использованием банковских эскроу-счетов, которые могут быть разблокированы только после передачи объекта покупателям. При введении этой системы заявлялось, что таким образом будет решена проблема с финансовыми махинациями и обманом дольщиков. На деле оказалось, что эта схема тоже дает серьезные сбои на фоне того, что наряду с льготной ипотекой привела к росту стоимости жилья, а дольщик, если решит расторгнуть договор долевого участия, в любом случае теряет деньги, если покупка квартиры осуществляется через банковский ипотечный кредит. При этом государство в лице правительства РФ защищает исключительно финансовые интересы застройщиков.

Ранее инициативная группа покупателей квартир ЖК «Аквилон – Митино» направила обращение к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой повлиять на застройщика для скорейшего завершения стройки дома, готовность которого с марта оценивается в 99%. Как считают покупатели квартир, группа «Аквилон» намеренно затягивает завершение проекта, пользуясь разрешением правительства не платить неустойку.

Примечательно, что группа «Аквилон» признана системообразующим предприятием, что подразумевает его надежность и возможность поддержки со стороны органов власти, где регулярно заявляют практически о полном решении проблем с обманом дольщиков.

Компания работает в четырех городах: Санкт-Петербурге, Москве, Архангельске и Северодвинске. Согласно актуальной статистике, опубликованной на сайте ДОМ.РФ, в настоящее время 64% объектов «Аквилона» сдаются с нарушением сроков – это касается 28 из 44 домов. Причем в Санкт-Петербурге задержки с некоторыми объектами достигают 2-3 лет.

Москва, Екатерина Попова

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