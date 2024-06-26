Прокуратура внесла представление застройщику ЖК «Аквилон – Митино»

Прокуратура Северо-Западного округа Москвы вынесла представление специализированному застройщику «Митино град» группы «Аквилон» за задержку сдачи в эксплуатацию жилого дома в столичном районе Митино. В документе говорится, что участникам долевого строительства придется ждать своих квартир до 30 сентября, хотя первоначально предполагалось – до 30 марта 2024 года.

«По информации Застройщика планируемый срок передачи объекта долевого строительства установлен на 30.09.2024. В этой связи прокуратурой в адрес ООО «Специализированный застройщик «Митино Град» внесено представление, которое находится на рассмотрении», – говорится в ответе на запрос одного из дольщиков.

Примечательно, что сама группа «Аквилон» не называет дольщикам сроки завершения стройки многоквартирного дома и регулярно вводит участников долевого строительства в заблуждение, что однозначно может свидетельствовать о недобросовестном поведении застройщика.

Согласно данным из обновленной проектной декларации СЗ «Митино град» разрешение на строительство продлено до 31 августа, но компания, как обычно, не известила об этом клиентов.

Жилой дом на 943 квартиры, готовность которого сам застройщик оценивает на 99,5%, должен был быть введен в эксплуатацию ещё во втором квартале 2023 года, но госкомиссия по его приемке ожидается только в июле 2024 года.

Покупатели квартир ЖК «Аквилон – Митино» очень рассчитывают на помощь со стороны генерального прокурора Игоря Краснова и мэра Москвы Сергея Собянина, которым направлены коллективные обращения с просьбой повлиять на застройщика для скорейшего завершения стройки и получения жилья.

Стоит отметить, что весной группа «Аквилон» сообщала о получении новых территорий для застройки в Москве, и одновременно ведет строительство жилья не только в столице, но и в Санкт-Петербурге, Архангельске и Северодвинске. По данным сайта госкорпорации ДОМ.РФ, в Москве задерживается сдача дома не только ЖК «Аквилон – Митино». В числе проблемных объектов – ЖК «Аквилон Бисайд». Стройку ведет ООО СЗ УРБАНИСТИКА под руководством Дмитрия Рогатых, который также возглавляет ООО «СЗ Митино град» по ЖК в районе Митино. При этом последняя фирма в мае несколько раз сменила юридический адрес.

В целом актуальная статистика настораживает – группа «Аквилон» допустила нарушение сроков в 65% случаев. По некоторым объектам в Санкт-Петербурге задержка достигает 2-3 лет.

Москва, Елена Володина

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