Новоселы ЖК «Аквилон Митино» обратились к Бастрыкину: застройщик навязывает управляющую компанию с завышенными тарифами ЖКУ

Участники долевого строительства московского ЖК «Аквилон Митино», который был введен в эксплуатацию с серьезным нарушением сроков, столкнулись с очередной проблемой. Теперь специализированный застройщик «Митино град» группы «Аквилон» пытается навязать собственникам квартир управляющую компанию (УК) «Рада сервис» с завышенными тарифами на обслуживание жилья.

Инициативная группа жителей ЖК «Аквилон Митино» записала видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой повлиять на эту ситуацию – отменить итоги «общего собрания» собственников, которое прошло с явными нарушениями, и не допустить необоснованного завышения тарифов ЖКУ.

Новоселы ЖК «Аквилон Митино» обратились за помощью к главе СК Александру Бастрыкину

Сегодня УК «Ради сервис» провела «общее собрание» собственников ЖК «Аквилон Митино», однако заранее и официально не уведомляла об этом владельцев квартир. Более того, организаторы мероприятия назначили местом проведения помещение, которое способно вместить порядка 15 человек, хотя в доме 943 квартиры. Многие, кто всё-таки узнал о собрании и смог приехать в будний день в 10:00, не смогли попасть на обсуждение и наблюдали за происходящим через окно. При этом представители управляющей компании отказались вести протокол собрания для учёта замечаний жителей. В итоге новоселы вызвали наряд полиции, чтобы зафиксировать эти нарушения.

Одной из главных претензий к УК, озвученных в обращении к главе Следственного комитета, – завышенные тарифы на обслуживание жилья. В частности, «Рада сервис» намеревается брать с каждого квадратного метра 82,72 рубля, что почти в два раза выше расценок в других районах Москвы.

Новоселы ЖК «Аквилон Митино» рассчитывают на защиту своих прав со стороны Следственного комитета, который ранее уже реагировал на задержку с введением дома в эксплуатацию. По поручению главы ведомства была организована процессуальная проверка о нарушении прав участников долевого строительства.

Напомним, многоквартирный дом на 943 квартиры в столичном районе Митино должен был быть введен в эксплуатацию ещё более года назад, а объект передан дольщикам – до 30 марта 2024 года. Нарушение сроков сдачи жилья со стороны застройщика ООО СЗ «Митино град» группы «Аквилон» стало поводом для нескольких коллективных обращений участников долевого строительства, в том числе Генпрокурору Игорю Краснову, мэру Москвы Сергею Собянину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и главе государства Владимиру Путину.

Москва, Елена Володина

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