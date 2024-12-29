В новостройке «Аквилон Митино» водой и канализацией смывает строительные дефекты

Жители новостройки в московском районе Митино, после обращения которых в середине декабря было возбуждено уголовное дело в связи с отсутствием отопления и горячей воды, столкнулись с новой проблемой. При подключении нормального тепла и водоснабжения выяснилось, что установленные застройщиком «Митино град» (группа «Аквилон») коммуникации не выдерживают нагрузку и выходят и строя.

Жители ЖК «Аквилон Митино» записали новое видеообращение к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести дополнительную проверку застройщика ООО СЗ «Митино град», управляющей компании «Радасервис» и жилищной инспекции, которая осуществляла приемку жилого дома в столичном районе Митино.

После возбуждения Следственным комитетом уголовного дело об отсутствии отопления и горячей воды в ЖК «Аквилон Митино» оказалось, что коммуникации в доме не выдерживают «нагрузки». При нормальной подаче воды, которую наконец-то начали включать представители управляющей компании, происходят разрывы труб, заливаются квартиры, подвал и коллекторные щитки. Прорвало в том числе канализацию, в результате чего дом топит фекалиями.

Обращение к главе Следственного комитета

«В этой связи просим Вас к уже обозначенным фактам ненадлежащего исполнения УК своих обязанностей, провести проверку по факту формального отношения Государственной жилищной инспекции к проверке нашего дома на соответствие на нормам по водоснабжению и водоотведению. А также по факту отсутствия проверки или ненадлежащей проверки систем водоснабжения и водоотведения со стороны застройщика – ООО СЗ «Митино Град». В случае с нашим домом вызывает сомнение в законности приемки органом ГЖИ нашего дома в августе 2024 года», – обратились москвичи к главе Следственного комитета.

Напомним, 18 декабря председатель СК Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после обращения о нарушении прав жителей новостройки московского ЖК «Аквилон Митино» со стороны управляющей компании «Радасервис». Многие квартиры в жилом доме в декабре при минусовой температуре оказались без горячего водоснабжения и нормального отопления.

Москва, Елена Володина

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