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Понедельник, 26 мая 2025, 20:51 мск

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Глава Следственного комитета затребовал доклад о коммунальном беспределе в московской новостройке ЖК «Аквилон Митино»

Архив. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин отреагировал на коллективную жалобу жителей новостройки в московском районе Митино на действия управляющей компании «Сервис плюс» (бывшая УК «Радасервис») по завышению тарифов ЖКУ и фальсификации документов общего собрания собственников квартир.

«По доводам граждан организована доследственная проверка. Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе проверки и по ситуации в целом», – говорится в сообщении информационного центра ведомства.

«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», – подчеркнули в СК.

В то же время пресс-служба Следственного комитета пояснила, что задержка в расследовании действий управляющей компании связана с решением прокуратуры, отменившей постановление о возбуждении уголовного дела.

«Ранее по поручению председателя СК России следственными органами по данному факту было возбуждено уголовное дело, однако постановление было отменено заместителем Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Поддубровским К.В», – отметили в Следкоме.

«Данное решение обжаловано Тушинскому межрайонному прокурору г. Москвы Банникову С.В., заместителю прокурора СЗАО г. Москвы Занину А.С., прокурору СЗАО г. Москвы Киселеву М.Н., первому заместителю прокурора г. Москвы Савенкову С.Н., которыми в удовлетворении жалобы следователя отказано», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», накануне жители новостройки ЖК «Аквилон Митино» записали новое видеообращение к председателю Следственного комитета с просьбой провести расследование действий управляющей компании «Сервис плюс», которая ранее носила название УК «Радасервис».

Новоселы обратили внимание, что УК завышает тарифы и, судя по многим признакам, фальсифицирует документы о проведении общего собрания собственников жилья (ОСС) в свою пользу. На альтернативном ОСС, которое в феврале-марте 2025 года инициировали сами жители новостройки, было принято решение о передачи дома в управление государственному бюджетному учреждению «Жилищник». Сейчас «Сервис плюс» (бывшая УК «Радисервис») пытается всеми способами оставить за собой возможность обслуживания многоквартирного дома.

Москва, Елена Володина

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