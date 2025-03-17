Коммунально-уголовный беспредел: управляющая компания «Радасервис» терроризирует жителей московской новостройки

Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал иск инициативной группы москвичей к управляющей компании (УК) «Радасервис» и специализированному застройщику «Митино град» (группа «Аквилон») о признании недействительным решения общего собрания собственников (ОСС) многоквартирного дома ЖК «Аквилон Митино». Жители новостройки считают, что голосование было фальсифицировано, а в результате были установлены завышенные тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Речь идет о многоэтажке в столичном районе Митино на Муравской улице, жильцы которой ранее неоднократно обращались в официальные инстанции с жалобами сначала на застройщика, а затем и на управляющую компанию. Первоначально была допущена почти полугодовая задержка с введением дома в эксплуатацию, а после долгожданного получения квартир в сентябре прошлого года осчастливленных новоселов ожидал новый «сюрприз»: они начали получать квитанции для оплаты ЖКУ с астрономическими суммами.

Один из самых впечатляющих платежей касается «дополнительной услуги» по вывозу строительного мусора – до 30 тысяч рублей в зависимости от размера квартиры из расчета 447,71 рубля за квадратный метр. Крайнее возмущение многих новоселов вызывал тот факт, что строительного мусора у них нет и не будет, поскольку квартиры сдавались в предчистовой отделке, что вообще не предполагает образование значительного количества отходов, если не делать радикальных конструктивных изменений. Рекордной «платежкой» от «Радасервис» стал выставленный в феврале малообъяснимый месячный счет одному из жителей дома на сумму около 70 тысяч рублей.

Более того, в осенне-зимний сезон оказалось, что в новостройке «Аквилон Митино» совсем не отлажена система горячего водоснабжения и отопления. Во многих квартирах не было не только воды, но и температура не соответствовала положенным параметрам – попросту было холодно, что также стало поводом для жалоб в органы власти. В итоге, когда период декабрьских морозов замерзающие жильцы многоэтажки записали видеообращение о коммунальных проблемах, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому поводу и поставил его расследование на личный контроль. Вместе с тем столичный СК организовал также процессуальную проверку после предыдущих обращений жителей ЖК «Аквилон Митино» о завышенных тарифах «Радасервис» на услуги ЖКХ.

На фоне коммунального коллапса и поборов со стороны УК «Радасервис», представители которой отказываются делать перерасчет платежей, а за простейшую справочную информацию тоже пытаются выставить счет, прошлой осенью в многоэтажке было проведено очно-заочное общее собрание собственников, инициированное застройщиком и управляющей компанией. Правда, при этом жители дома не были должным образом извещены об этом, а в дальнейшем выяснилось, что застройщик проголосовал на этих «выборах» в пользу подконтрольной управляющей компании даже теми квартирами, которые уже были переданы в собственность новоселам.

Жители ЖК «Аквилон Митино» сообщают, что собрано достаточно материала о грубейших нарушениях как управляющей компании, так и застройщика, и выразили надежду, что суд объективно рассмотрит эту ситуацию и вынесет справедливое решение. К иску инициативной группы в ближайшее время намерены присоединиться многие новоселы, возмущенные действиями «Радасервис» и «Митино град».

Вместе с тем жители ЖК «Аквилон Митино» инициировали ещё и собственное общее собрание собственников с намерением передать дом под управление государственному бюджетному учреждению «Жилищник». УК «Радасервис» на это ответила санкциями – против активистов неформального совета дома направляются иски о взыскании задолженности по платежам за ЖКУ, которые при этом либо не оказываются должным образом, либо не соответствуют положенным нормам, и по которым управляющая компания отказывается делать перерасчет. В то же время «Радасервис» нарушила собственное обещание не начислять суммы за отсутствующий строительный мусор в случае его самовывоза и вернула в квитанции многотысячные «задолженности».

Одновременно всем жителям дома по электронной почте спамом рассылаются претензии от имени УК с угрозой отключения воды и электричества и требованием оплаты ЖКУ, в том числе вывоза несуществующего строительного мусора, хотя платежные документы до сих пор не внесены ни в систему ГИС ЖКХ, ни «Госуслуги.Дом». При этом «Радасервис» по запросам новоселов так и не предоставила лицензию на обслуживание дома, что вообще ставит под сомнение её легитимность.

Представители УК также пытается повлиять и на позицию собственников коммерческих помещений, которым в случае голосования на общем собрании собственников обещают некие проблемы с договорами с ресурсоснабжающими организациями и платежами за ЖКУ.

Ситуация развивается таким образом, что не исключено очередное вмешательство надзорных органов и Следственного комитета.

РИА «Новый День» будет следить за развитием событий.

Москва, Елена Володина

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