Тарифный беспредел: плата за ЖКУ в новостройках Москвы достигла 30 тысяч рублей

Жители новостройки в московском районе Митино записали новое коллективное видеообращение к председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться с тарифным беспределом со стороны управляющей компании (УК) «Радасервис». Накануне новоселы ЖК «Аквилон Митино» начали получать платежки за жилищно-коммунальные услуги – некоторым предлагается оплатить за неполный месяц до 30 тысяч рублей, в том числе за строительный мусор, которого у них нет и даже не предвидится.

В обращении к главе СК собственники квартир ЖК «Аквилон Митино» отметили, что 17 сентября УК «Радасервис» назначила и провела очную часть общего собрания собственников, но при этом ни один из новоселов не получил официального уведомления о времени и месте проведения этого мероприятия. При этом тарифы на обслуживание дома завышены управляющей компанией многократно.

Обращение жителей ЖК «Аквилон Митино» к главе СК Александру Бастрыкину

«По данному факту мы обращались с заявлениями в Государственную жилищную инспекцию, Прокуратуру, Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор и Следственный комитет с просьбой признать общее собрание собственников не законным и организовать проверку УК «Радасервис» по факту многократного завышения тарифов на обслуживание дома. Однако ответов на свои обращения мы не получили», – подчеркнули новоселы.

«Вчера, 11 октября 2024 года, мы получили платежные квитанции за обслуживание своих квартир. Сумма платежа за 2-комнатную квартиру за половину месяца превышает 25 тысяч рублей. В нашем доме 943 квартиры, дом комфорт класса, мы не понимаем, откуда взялись такие суммы. Нам не нужны никакие дополнительные услуги этой управляющей компании», – заявили жители ЖК «Аквилон Митино».

Отметим, что в зависимости от метража квартиры в платежке указывается сумма до 30 тысяч и более рублей, в том числе, за вывоз строительного мусора. Как говорят собственники квартир, такие тарифы с учетом изначальной предчистовой отделки являются заоблачными, поскольку далеко не каждый делает перепланировку квартиры. Особенно возмущает такая «дополнительная мусорная услуга» по цене более 447,71 рубля за квадратный метр тех, кому чистовую отделку должен провести непосредственно застройщик, который сейчас и навязывает управляющую компанию с заоблачными тарифами.

Новоселы также обратили внимание, что управляющая компания не исполняет свои обязанности: в подвале по несколько дней текут трубы канализации, влажная уборка мест общего пользования не производится, контейнеры с мусором переполнены, на первых этажах в коммерческих помещениях незаконно проживают неустановленные личности.

«Ни один из жителей не хочет сотрудничать с данной управляющей компанией. Александр Иванович, мы очень надеемся на вашу помощь. Просим инициировать проверку управляющей компании «Радасервис», – обратились новоселы к председателю СК.

Отметим, что это уже второе коллективное обращение новоселов ЖК «Аквилон Митино» по поводу завышения тарифов на ЖКУ. Тогда председатель СК поручал провести проверку и представить доклад по доводам, изложенным в обращении участников долевого строительства в Москве, однако платежки с космическими суммами все-таки поступили собственникам квартир.

Ранее участники долевого строительства также обращались за помощью к Бастрыкину, когда специализированный застройщик «Митино град» группы «Аквилон» нарушал сроки сдачи жилья. Жилой дом на 943 квартиры в московском районе Митино должен был быть введен в эксплуатацию более года назад, а объект передан дольщикам – до 30 марта 2024 года. В итоге удалось добиться, чтобы квартиры начали передавать собственникам в сентябре. Впрочем, проживание там сейчас фактически невозможно – квартиры сданы без горячего водоснабжения, с неотрегулированной системой отопления. Качество предчистовой отделки также вызывает нарекания. В этих условиях завышенные коммунальные тарифы управляющей компании застройщика похожи на грабительское издевательство.

Москва, Елена Володина

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