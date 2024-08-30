Нескончаемый обман: группа «Аквилон» опять сорвала сроки передачи жилья дольщикам

Строительная группа «Аквилон» в очередной раз сорвала сроки передачи квартир дольщикам жилого комплекса в московском районе Митино. Заверения застройщика о вводе в эксплуатацию многоквартирного дома до конца августа 2024 года вновь оказались пустышкой. Участники долевого строительства намерены подготовить новые обращения в контролирующие инстанции о недобросовестном поведении компании, которая в «Год Семьи» оставляет родителей с детьми без крыши над головой.

Группа «Аквилон» фактически уже на пять месяцев затянула передачу жилья дольщикам. Вторая очередь ЖК «Аквилон Митино» – многоквартирный дом на 943 квартиры, готовность которого сам застройщик еще весной оценивал на 99,5% – должна была быть введена в эксплуатацию более года назад, а квартиры переданы дольщикам до 30 марта 2024 года. Позже застройщик заверял, что завершение стройки планируется до конца апреля, затем – до 30 июня, потом – до конца августа.

Накануне «Аквилон» известил участников долевого строительства, что очередные обещания не будут выполнены. Из сообщения следует что застройщик (ООО СЗ «Митино град») допустил нарушения при оформлении документации, а сроки передачи жилья дольщикам вновь сдвигаются.

«В рамках наших договорённостей информируем вас об изменении срока получения разрешения на ввод жилого корпуса во второй очереди «Аквилон Митино» в эксплуатацию. Мы подали заявку на РнВ, но получили замечания к оформлению документации по техническим планам на наружные сети. Сейчас мы максимально оперативно вносим все необходимые корректировки. Рассчитываем получить РнВ в первой половине сентября. Будем держать вас в курсе ситуации и благодарим за терпение и понимание!» – пояснил «Аквилон».

Ранее нарушение сроков со стороны застройщика ООО СЗ «Митино град» группы «Аквилон» стало поводом для нескольких коллективных обращений дольщиков, в том числе Генпрокурору Игорю Краснову, мэру Москвы Сергею Собянину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и главе государства Владимиру Путину.

Участники долевого строительства обращали внимание, что 2024 год в России объявлен «Годом семьи», однако почти 1000 дольщиков ЖК «Аквилон Митино» остаются без крыши над головой, без детских садов и школ для своих детей. «Ваш Указ о защите семьи и сохранении традиционных семейных ценностей нарушается, на наш взгляд, из-за халатности и вседозволенности застройщиков и чиновников», – подчеркивалось в обращении к президенту РФ.

В конце июня стало известно, что прокуратура вынесла представление группе «Аквилон» о нарушении прав граждан. Следственный комитет сообщил о проведении процессуальной проверки в отношении застройщика. В августе в СК уточнили, что обращения граждан рассмотрены, и в настоящее время отделом по расследованию особо важных дел в порядке ст. ст. 144, 145 УПК «проводится проверка по факту нарушения прав участников долевого строительства ЖК «Аквилон Митино» в г. Москве».

Примечательно, что группа «Аквилон» работает не только в Москве, но Санкт-Петербурге, Архангельске и Северодвинске. Согласно актуальной статистике, опубликованной на сайте ДОМ.РФ, в настоящее время 67% объектов компании сдаются с нарушением сроков – это касается 30 из 45 домов. Причем в северной столице задержки с некоторыми объектами достигают 2-3 лет.

Москва, Екатерина Попова

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