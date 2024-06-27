«Ваш Указ нарушается…» Дольщики группы «Аквилон» обратились за помощью к президенту Путину

Участники долевого строительства жилого комплекса «Аквилон – Митино» в московском районе Митино направили коллективное обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повлиять на застройщика для скорейшего завершения стройки. Дольщики обратили внимание, что 2024 год объявлен годом семьи, но это прямое распоряжение главы государства явно нарушается из-за халатности строительных компаний и чиновников.

Жилой дом на 943 квартиры, готовность которого сам застройщик оценивает на 99,5%, должен был быть введен в эксплуатацию ещё во втором квартале 2023 года, но госкомиссия по его приемке ожидается только в июле 2024 года. В обновленной проектной декларации, опубликованной на сайте госкорпорации ДОМ.РФ, указано, что сроки строительства продлены уже до 31 августа, хотя застройщик должен был передать жилье собственникам до 30 марта 2024 года. Теперь вообще речь идет о 30 сентября.

Накануне стало известно, что прокуратура внесла представление в адрес застройщика ООО СЗ «Митино Град» группы «Аквилон» за нарушение прав граждан. «По информации Застройщика планируемый срок передачи объекта долевого строительства установлен на 30.09.2024. В этой связи прокуратурой в адрес ООО «Специализированный застройщик «Митино Град» внесено представление, которое находится на рассмотрении», – говорится в ответе надзорного ведомства на запрос одного из дольщиков.

В обращении к главе государства дольщики рассказали, что застройщик – ООО СЗ «Митино град» группы «Аквилон» весьма своеобразно себя ведет по отношению к клиентам, либо игнорирует обращения, либо скрывает информацию о реальной ситуации на объекте. Как считают участники долевого строительства, фактически речь идет о намеренном обмане, если не о мошенничестве.

«Уважаемый Президент, подскажите, пожалуйста, что мы, дольщики, можем еще сделать, как повлиять на Застройщика и заставить его оперативно достроить дом с надлежащим уровнем качества? 2024 год в России объявлен годом семьи, однако почти 1000 дольщиков ЖК Аквилон Митино остаются без крыши над головой, без детских садов и школ для своих детей. Ваш Указ о защите семьи и сохранении традиционных семейных ценностей нарушается, на наш взгляд, из-за халатности и вседозволенности застройщиков и чиновников.

До 18.03.2024 г. у нас был единственный рычаг влияния на Застройщика – это неустойка за передачу ключей позже срока, определенного в ДДУ. Однако Постановление Правительства № 326 от 18.03.2024 г. ввело мораторий на выплату застройщиками неустоек до конца 2024 года», – говорится в обращении с просьбой повлиять на ситуацию и защитить права участников долевого строительства.

Стоит отметить, что покупатели квартир ЖК «Аквилон – Митино» также очень рассчитывают на помощь со стороны генерального прокурора Игоря Краснова и мэра Москвы Сергея Собянина, которым ранее были направлены коллективные обращения.

Стоит отметить, что весной группа «Аквилон» сообщала о получении новых территорий для застройки в Москве, и одновременно ведет строительство жилья не только в столице, но и в Санкт-Петербурге, Архангельске и Северодвинске. По данным ДОМ.РФ, в Москве задерживается сдача дома не только ЖК «Аквилон – Митино». В числе проблемных объектов – ЖК «Аквилон Бисайд». Стройку ведет ООО СЗ УРБАНИСТИКА под руководством Дмитрия Рогатых, который также возглавляет ООО «СЗ Митино град» по ЖК в районе Митино. При этом последняя фирма в мае несколько раз сменила юридический адрес.

В целом актуальная статистика настораживает – группа «Аквилон» допустила нарушение сроков завершения строительства в 65% случаев. По некоторым объектам в Санкт-Петербурге задержка достигает 2-3 лет.

Москва, Елена Володина

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