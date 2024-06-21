Снова обман: застройщик ЖК «Аквилон – Митино» опять сдвигает сроки сдачи жилья

Опасения дольщиков ЖК «Аквилон – Митино» о дальнейшем затягивании сроков введения в эксплуатацию многоквартирного дома в столичном районе Митино подтвердились. Застройщик – ООО СЗ «Митино град» группы «Аквилон» – обновил проектную декларацию: разрешение на строительство продлено до 31 августа, хотя участники долевого строительства должны были получить свои квартиры до 30 марта.

Как следует из документа, опубликованного на сайте госкорпорации ДОМ. РФ, разрешение на продление стройки было получено накануне, 20 июня. При этом застройщик, как обычно, официально не уведомил покупателей квартир о переносе сроков, а на портале указывается прежняя «перенесенная» дата передачи жилья дольщикам – до 30 июня.

Жилой дом на 943 квартиры, готовность которого сам застройщик оценивает на 99,5%, должен был быть введен в эксплуатацию ещё во втором квартале 2023 года, но госкомиссия по его приемке ожидается только в июле 2024 года.

Покупатели квартир ЖК «Аквилон – Митино» очень рассчитывают на помощь со стороны генерального прокурора Игоря Краснова и мэра Москвы Сергея Собянина, которым направлены обращения с просьбой повлиять на застройщика для скорейшего завершения стройки и получения жилья.

Стоит отметить, что весной группа «Аквилон» сообщала о получении новых территорий для застройки в Москве, и одновременно ведет строительство жилья не только в столице, но и в Санкт-Петербурге, Архангельске и Северодвинске. По данным сайта госкорпорации ДОМ.РФ, в Москве задерживается сдача дома не только ЖК «Аквилон – Митино». В числе проблемных объектов – ЖК «Аквилон Бисайд». Стройку ведет ООО СЗ УРБАНИСТИКА под руководством Дмитрия Рогатых, который также возглавляет ООО «СЗ Митино град» по ЖК в районе Митино. При этом последняя фирма в мае несколько раз сменила юридический адрес.

В целом актуальная статистика настораживает – группа «Аквилон» допустила нарушение сроков в 65% случаев. По некоторым объектам в Санкт-Петербурге задержка достигает 2-3 лет.

Москва, Елена Володина

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