«Зачем торопиться, когда ответственности никакой…» Проблемы в долевом строительстве жилья в России будут нарастать

Серьезные проблемы в долевом жилищном строительстве в России будут только нарастать с учетом ипотечных ставок в районе 20%, повышения цен на стройматериалы и кризисных явлений в экономике. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал юрист, управляющий партнер Общества защиты дольщиков Денис Бутовичев. По его оценке, ситуацию обостряют ставшие уже постоянными временные меры господдержки строительной отрасли, которые привели к отсутствию ответственности застройщиков перед дольщиками.

«Проблемы действительно серьезные, поскольку в экономике складываются кризисные явления, и денег на стройку становится меньше у застройщиков, потому что дорожают строительные материалы, а у людей нет денег на покупку при ипотеке под высокий процент в районе 20%. Уменьшается спрос. И это может быть даже чревато банкротством застройщика в ситуации, когда квартиры все распродали, дом наполовину не достроили, а цена на стройматериалы существенно выросла и денег привлечь неоткуда, и, соответственно, может наступить кризис», – пояснил Бутовичев.

Юрист обратил внимание на увеличение числа обращений дольщиков, в том числе, в связи с просрочкой сдачи квартир на фоне моратория на финансовые требования к застройщику. «С неустойкой есть интересный момент. В марте 2024 года было принято постановление правительства, согласно которому ответственность застройщика с 21 марта по конец года фактически заморожена. Это уже третий мораторий. Первый был в ковид, второй – в начале СВО, и третий – вот сейчас. Мораторий фактически останавливает начисление неустоек в этот период за просрочку при сдаче дома, то есть застройщик никакой ответственности не несет. Это тоже одна из причин, почему застройщики не торопятся передавать квартиры: зачем торопиться, когда ответственности никакой нет», – уточнил он.

«Мораторием также ограничивается взыскание штрафных санкций по закону о защите прав потребителей. Даже если неустойка уже была начислена за предыдущие периоды, то штраф 50% за отказ от ее добровольной выплаты не начисляется с марта по декабрь. Кроме того, в этот период не возмещаются причиненные дольщику убытки. Например, аренда жилья дольщиком в ожидании, когда ему выдадут ключи от квартиры. До окончания моратория он не имеет права на возмещение стоимости всей аренды», – констатировал юрист.

По его словам, при расторжении договора часть санкций также не взимается после введения моратория, в том числе, проценты за пользование денежными средствами. «По тем санкциям, которые уже начислены ранее за предыдущие периоды представляется отсрочка в их взыскании. То есть, судебным решением цифры написали, а исполнить можно опять же только с нового года. Таким образом, этот мораторий ввел для застройщика дополнительные преференции, на мой взгляд, незаслуженные и никак необоснованные, которые позволяют ему просто тянуть со сдачей дома и никакой ответственности за это не получать. При этом по отчетности, у них рекордные прибыли за последние годы. Даже порой удивляешься – жилой комплекс небольшой, а там до 1 млрд рублей прибыли. Ни в одной сфере бизнеса, кроме «нефтянки», такие прибыли редко встречаются. И это опасная ситуация, потому что многие из них зафиксировали прибыль, распределили, а потом – бац! – и денег на достройку нет. Поэтому видим некоторых застройщиков, которые прибыль распределили и ушли в банкротство», – отметил Бутовичев.

«В некоторых случаях выгодней банкротство. Но пока коллапса не случилось, и если цены на недвижимость будут расти, то выгодно продолжать строительство. Тем более с мораториями – каждый из них минимум девять месяцев. Соответственно, все санкции с 20-го года в лучшем случае ополовинились у дольщиков, кто-то вообще остался без неустойки», – подчеркнул юрист.

Тем не менее эксперт ожидает, что дел о взыскании неустоек будет всё больше. «Есть реестр проблемных объектов, но в реальности проблемных объектов гораздо больше. Просто ДОМ.РФ и Фонд развития территорий, которому переданы полномочия ДОМ.РФ, не хотят почему-то учитывать все эти проблемные объекты и таким образом создаются потемкинские деревни. Так что проблем в долевом строительстве очень много», – заключил Бутовичев.

Стоит отметить, что просрочка с введением в строй жилья отмечается практически у всех крупных московских застройщиков. По данным сайта госкорпорации ДОМ.РФ, у ЛСР 47% случаев нарушения сроков сдачи жилья, «Самолета» – 61%, ФСК – 78%, «ПИК» – 19%, А101 – 59%, группы «Аквилон» – 64%. Согласно подсчетам аналитиков Единого ресурса застройщиков, средний перенос планируемых сроков ввода объектов в России составляет 5,2 месяца. С учетом объектов, строительство которых остановлено, средний перенос срока ввода – 8,3 месяца.

Примечательно, что многие «просроченные» объекты не попадают в реестр проблемных, что дает основания для официальных отчетов о решении острых вопросов с обманутыми дольщиками. При этом Минстрой России в ответ на запрос РИА «Новый День» пояснил, что не намерен вмешиваться в эту ситуацию и не будет добиваться отмены моратория на финансовые требования к застройщикам.

Москва, Мария Соколова

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