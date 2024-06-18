Официальная фикция: реестр проблемных объектов жилищного строительства не отражает реальную картину с обманом дольщиков

Единый реестр проблемных объектов жилищного строительства дает далеко не полную картину по обманутым дольщикам, пояснил юрист по недвижимости Денис Бутовичев, комментируя порталу НСН доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева главе государства о решении в регионе проблем с обманутыми участниками долевого строительства.

«Единый реестр проблемных объектов действительно показывает, что сегодня в Подмосковье проблемных объектов нет. Если ориентироваться на реестр, то губернатор всё сказал правильно. Однако проблемные объекты могут существовать вне реестра. Более чем десятилетний опыт Общества защиты дольщиков показывает, что в него вносятся далеко не все проблемные объекты. Есть несколько формальных критериев, в частности, банкротство застройщика, просрочка передачи квартир на шесть месяцев, просрочка ввода дома в эксплуатацию на шесть месяцев. Этим критериям могут соответствовать не все проблемные объекты. Кроме того, чтобы попасть в Реестр проблемных объектов, надо, чтобы были заявки от самих дольщиков», – уточнил Бутовичев.

При этом юрист перечислил несколько подмосковных объектов, не внесенных в Единый реестр проблемных объектов. «Совершенно точно есть объекты в Московской области с просрочкой передачи, их можно найти на Едином ресурсе застройщиков. На этом ресурсе, например, представлены сведения о существенных изменениях в сроках строительства: «ЖК Riga Hills» (застройщик «СЗ ЖК Яркий. Рига»), «ЖК Восточный-2,3» («Холдинг Стройпромавтоматика»), «ЖК Троицкая Слобода» («Берендей»), «ЖК Миниполис 8 кленов» («ГК Новард»), «ЖК Домодедово парк новый квартал» («ГК Град»), «ЖК Skolkovo ONE», «ЖК Дом Chkalov» (оба – Ikon Development), «ЖК Малиново» («ГК Гефест»), «ЖК Шолохово» и «ЖК Южное Пушкино» (оба – «РосЕвроСити»). Хотя информация на Едином ресурсе застройщиков может быть неточной, это дает общее представление о проблеме», – добавил эксперт.

«Самая главная текущая проблема по новостройкам – мораторий, согласно которому застройщикам не начисляют неустойку за просрочку передачи квартир. Кроме того, сдаются некачественные объекты с отступлениями от строительных нормативов. Это индивидуальные проблемы. Кроме того, застройщик зачастую назначает свою (подконтрольную) управляющую компанию, и та завышает тарифы вплоть до того, что даже заводит интернет определенных провайдеров и не дает им возможность работать по нормальным тарифам. Есть проблемы и по социальной инфраструктуре – либо она не строится вовсе, либо сдается с большой задержкой», – подытожил Бутовичев.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube