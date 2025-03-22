СКР: теракт в «Крокусе» спланировали «спецслужбы недружественного государства»

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, который произошел ровно год назад, спланировали и организовали «спецслужбы недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России» – для этого они привлекли участников международной террористической организации. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Она не уточнила, о спецслужбах какой страны идет речь.

Непосредственной организацией теракта занимались шестеро выходцев из Средней Азии. Они находятся за рубежом, в связи с чем их заочно арестовали и объявили в розыск. Именно эти люди завербовали четверых исполнителей теракта – Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду – и организовали их обучение за границей, отметила Петренко.

По информации СКР, на данный момент завершены следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении преступлений террористического характера, которые находятся под стражей и продолжают ознакомление с материалами дела. Еще несколько фигурантов объявлены в розыск.

«В зависимости от роли в совершении преступлений, привлечены к уголовной ответственности лица, которые помогали исполнителям в найме жилья, обеспечивали их транспортом, оружием, а также финансировали террористическую деятельность», – сообщила Петренко.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате теракта погибли 145 человек, пострадал 551 человек. Концертный зал полностью сгорел. Потерпевшими по делу о теракте в концертном зале проходят более 1,7 тыс. человек. Всего в качестве обвиняемых по этому делу привлечены 27 фигурантов, сообщал в январе этого года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете». В одно производство с делом о теракте соединено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Вилаят Хорасан» – афганское крыло запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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