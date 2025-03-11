Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до 18 – Минздрав РФ

В Подмосковье в результате массированной атаки беспилотников ВСУ, по последним данным, пострадали 18 человек, в том числе трое детей, погибли два человека. Такие данные привел помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Ранее сообщалось о 14 пострадавших.

В больницах находятся пять взрослых и один ребенок. Состояние одной из пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое. Врачи борются за жизни женщины. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии, уточнил Кузнецов в комментарии РБК.

«Остальные пострадавшие, в том числе ребенок – в состоянии средней и легкой степени тяжести. 12 человек, в том числе 2 детей получают медицинскую помощь амбулаторно. Все пациенты проходят необходимую диагностику и лечение», – добавил помощник главы Минздрава РФ.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщала, что двое из трех пострадавших детей «совсем малыши». Они получили небольшие ссадины на коже, перенесли стресс. «Состояние здоровья удовлетворительное», – написала омбудсмен в своем тг-канале.

Ранее стало известно, что число погибших при атаке дронов в Подмосковье выросло до двух. Обе жертвы – сотрудники «Мироторга» 50 и 38 лет. Один из мужчин погиб на месте, второй скончался в больнице Видного. Удар БПЛА пришелся на парковку компании в Домодедово в 5:14 мск, когда мужчины только заступили на смену, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. «Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди», – написал он в своем тг-канале. При пожаре на парковке пострадали около 40 автомобилей.

Ранее Минобороны РРФ сообщило, что над московским регионом был сбит 91 дрон. Всего за ночь и утро средства ПВО уничтожили 337 беспилотников над десятью регионами РФ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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