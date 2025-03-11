Число погибших при атаке дронов на Подмосковье выросло до двух

В больнице в Московской области скончался один из пострадавших от массированной атаки беспилотников. Таким образом, число жертв ночного налета выросло до двух. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«К сожалению, в больнице Видного скончался 50-летний мужчина, врачи до конца боролись за его жизнь – четырежды запускали сердце. Соболезнования родным и близким», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, в больнице в Домодедово врачи борются за жизнь еще двоих пострадавших. У 43-летней женщины ранение живота с повреждением кишечника и рваная рана груди. В операционной находится 44-летний мужчина. У него ранение живота, открытый перелом плеча, ранение голени осколками.

Воробьев добавил, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Близким погибших мужчин выплатят по 1 млн рублей. Раненые получат поддержку в размере от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм.

Ранее Минобороны сообщило, что над столичным регионом был сбит 91 дрон. Всего за ночь и утро средства ПВО уничтожили 337 беспилотников над десятью регионами РФ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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