Самый массовый налет дронов в 2025 году: за ночь средства ПВО перехватили 337 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили 337 беспилотников над десятью регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппарата», – отмечает оборонное ведомство.

91 БПЛА сбили над территорией Московской области,

126 БПЛА – над территорией Курской области,

38 БПЛА – над территорией Брянской области,

25 БПЛА – над территорией Белгородской области,

22 БПЛА – над территорией Рязанской области,

10 БПЛА – над территорией Калужской области,

8 БПЛА – над территорией Липецкой области,

8 БПЛА – над территорией Орловской области,

6 БПЛА – над территорией Воронежской области,

3 БПЛА – над территорией Нижегородской области.

В Московской и Липецкой областях в результате налета есть погибший и пострадавшие. Главы Подмосковья, Калужской и Белгородской областей сообщили о разрушении инфраструктуры. На местах работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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