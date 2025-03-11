В Липецкой области дрон ВСУ атаковал трассу М-4 «Дон»: пострадал один человек

В Липецкой области ночью при падении украинского беспилотника рядом с пунктом взимания платы на трассе М-4 «Дон» в Становлянском округе ранения получил один человек, осколками задеты четыре автомобиля. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем тг-канале. Пострадавший доставлен вертолетом санитарной авиации в Липецкую областную больницу.

Глава региона уточнил, что движение на трассе не перекрывалось.

По словам Артамонова, при атаке БПЛА пострадал житель Владимира. «Со слов мужчины, он специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник», – добавил губернатор.

Ранее Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь средства противоздушной обороны уничтожили 337 беспилотников ВСУ над десятью регионами РФ. Над территорией Липецкой области, по данным ведомства, перехвачено 8 дронов.

Липецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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