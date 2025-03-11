Дело о теракте возбуждено после массированной атаки БПЛА на Москву

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту массированный атаки беспилотников ВСУ на столичный регион сегодня ночью и утром. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«По факту массированных атак московского региона украинскими беспилотными летательными аппаратами, в результате которых есть погибший и пострадавшие, Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», – сказала она.

По словам Петренко, к расследованию уголовного дела привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК, а также эксперты судебно-экспертного центра ведомства.

В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, типы беспилотных летательных аппаратов и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба, подчеркнули в СК РФ.

По данным властей, в результате атаки БПЛА в Подмосковье один человек погиб, еще 14 пострадали.

Ранее Минобороны сообщило, что над столичным регионом был сбит 91 дрон. Всего за ночь и утро средства ПВО уничтожили 337 беспилотников над десятью регионами РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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