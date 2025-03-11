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Вторник, 11 марта 2025, 10:43 мск

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До 14 выросло число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье, один человек погиб

Число пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ в Подмосковье увеличилось до 14. Об этом информирует губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. Ранее он сообщал об одном погибшем и трех пострадавших.

Губернатор отметил, что самое большое число пострадавших и наибольший ущерб зафиксирован в трех муниципалитетах Подмосковья.

По информации Воробьева, в Ленинском городском округе (Видное и деревня Сапроново) из-за падения обломков БПЛА ранены шесть человек, включая четырехлетнего ребенка. Пострадавшие получили поверхностные раны, их жизни ничего не угрожает. Также беспилотники упали на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект» – там обошлось без пострадавших.

В Домодедово на парковке около производственного комплекса и распределительного центра компании «Мираторг» в селе Ям погиб 38-летний охранник, еще двое мужчин 50-ти и 44-х лет госпитализированы с травмами головы. Один из них находится в реанимации в Видновской больнице. После падения обломков дронов на парковке начался пожар, в результате сгорели более 20 автомобилей. На месте работают пожарные, огонь почти потушили. В деревне Котляково после падения БПЛА в частном секторе пострадала 43-летняя женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Раменском за медпомощью обратились пять человек. «Всех осмотрели врачи – телесных повреждений нет, только реакция на стресс. Госпитализация не потребовалась», – уточнил Воробьев. Также повреждены семь квартир в жилом доме на Северном шоссе. В поселке Софьино, на территории коттеджного поселка «Высокий берег», после атаки БПЛА загорелась кровля частного дома. Пожар уже локализовали.

По данным Минобороны, за минувшую ночь и утром силы ПВО уничтожили 337 украинских беспилотников над десятью регионами России. На подлете к Москве был перехвачен 91 БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что российские военные отбили самую массированную атаку дронов ВСУ на Москву.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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