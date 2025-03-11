В Подмосковье один человек погиб и трое ранены при атаке беспилотников ВСУ

В Подмосковье в результате массированной атаки украинских беспилотников погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Сегодня в 4 часа утра началась массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область. На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям)», – написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Глава региона также сообщил, что из-за падения обломков дронов на многоквартирный дом на Северном шоссе в Раменском повреждены не менее семи квартир с 19 по 22 этажи. Эвакуированы 12 человек, включая троих детей. «Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные – находятся сейчас у родственников», – уточнил Воробьев.

По данным губернатора, силы ПВО в Подмосковье всего сбили более 60 БПЛА. Вызовы об атаках дронов поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников, добавил Воробьев.

«Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям», – подчеркнул он.

Также в результате падения обломков беспилотников незначительные повреждения получила железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово. Никто не пострадал, на месте работают ремонтные бригады, сообщила пресс-служба Московской железной дороги. «В настоящее время движение поездов по станции осуществляется с увеличенным интервалом. В связи с этим в пути задерживается ряд поездов в сторону Москвы и области», – говорится в сообщении. По последним данным, движение поездов восстановлено, проинформировала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева в своем тг-канале.

Кроме того, после атаки БПЛА крупный пожар начался на парковке «Мираторга» в Домодедово. На месте работают спасатели, уточнила Хрусталева. По предварительным данным, горят около 20 автомобилей.

Обновлено. Компания «Мираторг» сообщила, что в результате падения обломков дронов на территории дистрибьютерского центра компании в Домодедово погиб один сотрудник и двое пострадали. Пострадавшие доставлены в больницы городов Видное и Домодедово.

Ранее губернатор Москвы Сергей Собянин сообщал о 69 сбитых на подлете к столице беспилотников . По его информации, в результате падения обломков сбитого БПЛА повреждена кровля жилого дома на Домодедовской улице. «Соответствующие службы работают на месте», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Добавим, что из-за атаки беспилотников введены временные ограничения на полеты во всех четырех аэропортах московского авиаузла – Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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