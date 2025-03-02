Три человека пострадали во время стрельбы в ТЦ в Мытищах

Три человека пострадали из-за инцидента со стрельбой в одном из торговых центров в подмосковных Мытищах. Об этом сообщил региональный полицейский главк.

По данным правоохранителей, в дежурную часть полиции города «поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенных на Шараповском проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы». Прибывшие на месте сотрудники полиции задержали правонарушителя. «В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения», – говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего выясняются.

СМИ уточняют, что стрельба произошла в торговом центре «Красный кит». Посетителей ТЦ эвакуировали после звуков выстрелов. Огонь из травматического пистолета открыл один из посетителей после конфликта с охраной, информирует областная прокуратура. Сейчас торговый центр работает в штатном режиме.

«Примерно в 17:10 сотрудники службы охраны торгового центра не пропустили мужчину в здание. В ходе конфликта он распылил в сторону охранников газовый баллон, после чего покинул торговый центр, однако спустя непродолжительное время вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов», – сказано в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что Мытищинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение правонарушителя к ответственности.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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