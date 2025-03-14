В Подмосковье уничтожили три украинских дрона

Силы противоздушной обороны уничтожили три беспилотника ВСУ в небе над Подмосковьем, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Атака отражена сегодня утром.

По данным губернатора, два дрона сбиты над Балашихой. Обломки одного из них упали на строительную площадку в микррорайон. Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один беспилотник перехвачен в микрорайоне Железнодорожный на улице Свободы.

Третий дрон сбит в микрорайоне Южная Битца в Ленинском, уточни Воробьев. «Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает», – написал он в тг-канале.

По предварительным сведениям, пострадавших нет, отметил Воробьев, добавив, что на местах падения дронов работают оперативные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех украинских БПЛА, летевших на столицу.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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