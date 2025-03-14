ПВО сбила четыре беспилотника на подлете к Москве

Средства противоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил он.

В московском аэропорту Внуково с 6:13 мск были введены ограничения на полеты, сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко. Также вводились ограничения в аэропорту Калуги. Воздушные гавани возобновили работу с 7:25 мск. За это время на запасные аэродромы ушли семь самолетов, выполнявших рейсы Внуково. Ночью также приостанавливали работу аэропорты Сочи и Саратова. Сейчас аэрогавании работают в штатном режиме.

РИА «Новости» со ссылкой на оперативные службы сообщает, что на западе Москвы беспилотник попал в козырек кровли многоэтажного жилого дома. Предварительно, никто не пострадал. ТАСС уточняет, что повреждена кровля дома в Резервном проезде. Также сообщается, что обломки БПЛА упали на частный дом в коттеджном поселке в Новой Москве. В результате разрушена часть мансардного этажа и часть наружной стены, информирует ТАСС. Кроме того, пострадали три автомобиля и квадроцикл. Пострадавших нет.

Напомним, в ночь на вторник, 11 марта, столичный регион подвергся самой массированной атаке дронов ВСУ с начала специальной военной операции на Украине, в результате которой в Подмосковье погибли три человека, еще 18 человек, в том числе трое детей, пострадали.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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