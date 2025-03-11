В больнице умер третий пострадавший при атаке БПЛА в Подмосковье

В Подмосковье скончался еще один пострадавший в результате атаки беспилотников ВСУ на столичный регион. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Таким образом, число жертв налета БПЛА выросло до трех.

По его данным, 43-летний пострадавший, попавший под атаку БПЛА на парковке «Мираторга», умер в Домодедовской больнице. Мужчина, как и двое других погибших, работал в компании «Мираторг». «Он получил ранение живота, перелом плеча и ранение голени осколками. Врачи до последнего боролись за его жизнь. У мужчины остались жена и 5-летний сын. Приношу искренние соболезнования. Мы обязательно позаботимся о семье», – написал губернатор в тг-канале.

Ранее сообщалось, что ранним утром во вторник в результате падения обломков беспилотника на парковку компании «Мираторг» в селе Ям Домодедовского городского округа погиб охранник, еще два человека получили ранения и были госпитализированы. Один из них позже скончался.

Напомним, что при атаке дронов в Подмосковье пострадали 18 человек, из них трое – дети.

Минобороны РФ сообщало, что сегодня ночью и утром над московским регионом был сбит 91 дрон. Всего средства ПВО уничтожили 337 беспилотников над десятью регионами РФ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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