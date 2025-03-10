Пожар в тепличном комплексе в Подмосковье унес жизни 4 человек

Четыре человека погибли в результате пожара в тепличном комплексе в деревне Высоково Чеховского городского округа Московской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Огонь охватил площадь 1050 квадратных метров. К настоящему времени пожар ликвидировали. В тушении возгорания были задействованы 22 сотрудника ведомства и 7 единиц техники.

В главке уточнили, что тела погибших были обнаружены при разборе конструкции. Причина пожара устанавливается.

По факту гибели людей на пожаре возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает главное следственное управление СК РФ по Московской области.

Согласно данным ведомства, ночью 10 марта в двухэтажной деревянной постройке на территории тепличного комплекса произошло возгорание, после чего огонь распространился на теплицу. «В ходе ликвидации пожара обнаружены тела четырех человек, двое из которых – мужчины 1987 и 1992 годов рождения. Личности двух других лиц устанавливаются», – говорится в сообщении.

Чеховская городская прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела по факту пожара в тепличном комплексе.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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