Реальная информация скрывается: группа «Аквилон» затягивает сдачу жилых домов

В Москве дольщики жилого комплекса «Аквилон – Митино» опасаются дальнейшей задержки с получением своих квартир. Представили банков начали предупреждать ипотечных клиентов, что сроки передачи новостройки опять сдвигаются – теперь до 30 сентября. Застройщик, ООО СЗ «Митино град» группы «Аквилон», предпочитает, как обычно, ничего не сообщать покупателям квартир.

Компания также решила проигнорировать запрос редакции РИА «Новый День» о сроках завершения строительства, нарушив таким образом закон о средствах массовой информации. Как считают дольщики, речь может идти о недобросовестном поведении застройщика, который явно затягивает стройку и скрывает реальную информацию о ситуации на объекте.

Строительство ведется в московском районе Митино компанией СЗ «Митино град» группы «Аквилон». Жилой дом на 943 квартиры, готовность которого сам застройщик оценивает на 99,5%, должны были передать дольщикам до 30 марта. При этом объект должен был быть введен в эксплуатацию ещё во втором квартале 2023 года, но госкомиссия по его приемке ожидается только в июле 2024 года.

Сейчас на электронную почту дольщиков поступают фотоотчеты застройщика, которые вызывают полное недоумение – всё должно было быть давно готово. При этом некоторые иллюстрации явно устаревшие. Из отчета «Аквилона» также следует, что строителям потребовался почти месяц, чтобы уложить плитку на лестнице внутри дома.

«Продолжаем активно работать над исправлением недочётов по фасадам, инженерным коммуникациям, заканчиваем отделку мест общего пользования, приводим в порядок благоустройство. Показываем процесс устранения замечаний МГСН в формате «было-стало»… Прикладываем максимум усилий, чтобы как можно раньше получить все необходимые документы и начать выдачу ключей. Благодарим за терпение и понимание!» – говорится в очередном письме застройщика в адрес дольщиков.

Стоит отметить, что весной группа «Аквилон» сообщала о получении новых территорий для застройки в Москве, и одновременно ведет строительство жилья не только в столице, но и в Санкт-Петербурге, Архангельске и Северодвинске. По данным сайта госкорпорации ДОМ.РФ, в Москве задерживается сдача дома не только ЖК «Аквилон – Митино». В числе проблемных объектов – ЖК «Аквилон Бисайд». Стройку ведет ООО СЗ УРБАНИСТИКА под руководством Дмитрия Рогатых, который также возглавляет ООО «СЗ Митино град» по ЖК в районе Митино. При этом последняя фирма в мае несколько раз сменила юридический адрес.

В целом актуальная статистика настораживает – группа «Аквилон» допустила нарушение сроков в 65% случаев. По некоторым объектам в Санкт-Петербурге задержка достигает 2-3 лет.



Данные сайта ДОМ.РФ о группе «Аквилон»

По мнению участников долевого строительства, ситуация очевидно обострилась после очередного моратория на финансовые требования дольщиков к застройщикам из-за нарушения сроков сдачи жилья. 18 марта 2024 года было подписано Постановление Правительства РФ N326, согласно которому строительные компании освобождаются от уплаты неустоек и иных штрафов до 31 декабря 2024 года, и группа «Аквилон» явно пользуется этим обстоятельством в своих интересах.

Покупатели квартир ЖК «Аквилон – Митино» очень рассчитывают на помощь со стороны генерального прокурора Игоря Краснова и мэра Москвы Сергея Собянина, которым направлены обращения с просьбой повлиять на застройщика для скорейшего завершения стройки и получения жилья.

Москва, Елена Володина

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