Дольщиков опять обманули: покупатели квартир в ЖК «Аквилон – Митино» просят генпрокурора РФ и мэра Москвы вмешаться в ситуацию

Инициативная группа дольщиков столичного жилого комплекса «Аквилон Митино» в районе Митино обратилась к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и мэру Москвы Серею Собянину с просьбой повлиять на застройщика для скорейшего введения в эксплуатацию жилого дома. По условиям договора, ключи от своих квартир в новостройке люди должны были получить не позднее 30 марта 2024 года, но ООО СЗ «МИТИНО ГРАД» группы компаний «Аквилон» затягивает завершение стройки.

Видеообращение дольщиков ЖК «Аквилон – Митино»

Как отмечается в обращении дольщиков к генпрокурору РФ и мэру Москвы, уже в январе 2024 года стало ясно, что дом не будет достроен в срок, так как работы были далеки от завершения. «Мы обращались к застройщику с письмами на официальный адрес электронной почты, указанный в договоре, с просьбой уточнить текущее состояние объекта. С официальной почты нам ни разу застройщик не ответил. Так же мы отправляли застройщику заказные письма, на которые так же не был получен ответ. В начале апреля на адреса электронной почты дольщиков пришли письма, в которых застройщик уведомил нас, что ключи от наших квартир мы теперь должны ждать в течение 2 квартала 2024 года», – заявили дольщики, обратив внимание, что и этот срок также остаётся под большим вопросом – в одном из последних писем застройщик уведомил, что речь идет о введении дома, готовность которого составляет 99%, в эксплуатацию в лучшем случае в конце июля.

В то же время дольщики обращают внимание, что 18 марта 2024 года было подписано Постановление Правительства РФ N326, согласно которому застройщик освобождается от уплаты неустоек и иных штрафов до 31 декабря 2024 года, и этим ГК «Аквилон» явно пользуется этим обстоятельством в своих интересах.

«Мы, дольщики вышеуказанного дома, имеем все основания полагать, что застройщик умышленно затягивает сроки строительства, не считает нужным отвечать на письма и обращения дольщиков, скрывает информацию о реальных сроках сдачи объекта», – подчеркнули покупатели квартир.

«У нас у всех есть семьи и дети, мы вынуждены оплачивать ипотечные кредиты и съемное жилье, в ожидании ключей от своих квартир. Дети должны 1 сентября пойти в новые школы и детские сады по новому адресу прописки. Однако застройщик снова и снова информирует нас о том, что ключи от квартир мы увидим не скоро. Просим Вас оказать содействие в решении нашего вопроса, вынести предписание группе компаний «Аквилон» о необходимости завершения строительства в кратчайшие сроки», – обратились дольщики к генпрокурору РФ и мэру Москвы.

Согласно договорам долевого участия, введение в эксплуатацию жилого дома на 943 квартиры в столичном районе Митино планировалось ввести в эксплуатацию ещё во втором квартале 2023 года. Сейчас, судя по словам строителей, работающих на этом объекте, ведется устранение большого списка недочетов – до 5 тысяч в каждом из четырех подъездов, что должно было быть сделано ещё до 30 марта 2024 года.

Примечательно, что группа «Аквилон» признана системообразующим предприятием, что подразумевает его надежность и возможность поддержки со стороны органов власти, где регулярно заявляют практически о полном решении проблем с обманом дольщиков.

Компания работает в четырех городах: Санкт-Петербурге, Москве, Архангельске и Северодвинске. Согласно актуальной статистике, опубликованной на сайте ДОМ.РФ, в настоящее время 64% объектов «Аквилона» сдаются с нарушением сроков – это касается 28 из 44 домов. Причем в Санкт-Петербурге задержки с некоторыми объектами достигают 2-3 лет.

Источник: сайт ДОМ-РФ

Редакция РИА «Новый День» будет следить за развитием ситуации.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube