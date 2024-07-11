Москалькова инициировала дополнительную проверку о нарушении прав дольщиков группой «Аквилон»

В связи с открытым обращением дольщиков ЖК «Аквилон Митино» по вопросу нарушения сроков передачи объекта долевого строительства его участникам Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова инициировала проверку.

Как сообщила пресс-служба омбудсмена, сотрудники Аппарата Уполномоченного провели встречу с инициативной группой граждан. Дольщики сообщили, что застройщик должен был передать дом его участникам 30 марта 2024 г., однако до настоящего времени этого не сделано, дополнительные соглашения не заключены.

В этой связи прокуратурой Северо-Западного округа Москвы в адрес ООО «Специализированный застройщик «Митино Град» внесено представление.

«В ближайшее время получим информацию о результатах его рассмотрения. Также обратилась к заместителю Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства В.В.Ефимову с просьбой помочь разрешить данную проблему», – сообщила Москалькова.

Напомним, 6 июля дольщики группы «Аквилон» записали открытое обращение к уполномоченному по правам человека и председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину. В заявлении указывается, что среди дольщиков есть семьи с детьми и инвалидами, участники специальной военной операции. Уже 7 июля по поручению главы СК была организована процессуальная проверка, исполнение которой поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Вторая очередь многоквартирного дома на 943 квартиры в столичном районе Митино должна была быть сдана в эксплуатацию ещё год назад, а объект передан дольщикам – до 30 марта 2024 года. Ранее Минстрой России подтвердил, что теперь сроки сдвинуты, но, как следует из комментария чиновников, санкции к застройщику применяться не будут.

Москва, Елена Володина

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