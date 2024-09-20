Строительный беспредел: группа «Аквилон», обманувшая дольщиков, требует многотысячную доплату за «лишние» сантиметры

Строительная группа «Аквилон» в очередной раз продемонстрировала пренебрежительное отношение к участникам долевого строительства в московском районе Митино. Даже после серьезного нарушения сроков введения жилого дома в эксплуатацию компания требует от некоторых дольщиков при передаче квартир оплатить «лишние» квадратные сантиметры в связи с превышением заявленной в договоре площади жилья.

Такая ситуация сложилась с ЖК «Аквилон Митино». Жилой дом на 943 квартиры в московском районе Митино должен был быть введен в эксплуатацию ещё более года назад, а объект передан дольщикам – до 30 марта 2024 года. Нарушение сроков сдачи жилья и фактический обман со стороны застройщика ООО СЗ «Митино град» группы «Аквилон» послужили поводом для проверки Следственного комитета о нарушении прав граждан. В итоге дом все-таки был сдан, но произошло это в начале сентября – почти с 5-месячной задержкой.

В договорах долевого участия предусмотрено, что застройщик должен оплатить неустойку за нарушение сроков сдачи дома. Однако на практике получить деньги не представляется возможным. Все юристы, к которым обращались дольщики, говорят одно и то же: на требования к строительным компаниям действует мораторий правительства РФ, который не позволяет получить неустойку даже через суд. При этом оказывается совсем не важно, что договоры были заключены до объявления этого моратория и соответствующий пункт прописан в договоре.

В то же время специализированный застройщик «Митино град» группы «Аквилон» использует другой пункт договора долевого участия, по которому требует от дольщиков оплатить «лишние» квадратные сантиметры, которые превышают первоначально заявленную площадь квартиры. С учетом дороговизны московской недвижимости в некоторых случаях такая доплата составляет до 200 тысяч рублей. При этом, что странно, собственников квартир об этом извещают уже при приемке жилья, хотя такие финансовые претензии должны были быть представлены заранее в официальном извещении, а не на обычной бумажке с рукописными подсчетами.

В результате получается «законное» беззаконие: застройщик, несмотря на нарушение собственного договора, в любом случае остается в денежном плюсе и не несет никакой ответственности за собственные «проколы», которых более чем предостаточно. Судя по первым результатам приемки дольщиками квартир, почти везде проблемы с оконным и балконным остеклением. Нет вентиляции и горячего водоснабжения, но зато в некоторых квартирах, как жалуются новоселы, есть плесень.

Источник: из личного архива дольщиков ЖК «Аквилон Митино»

Источник: из личного архива дольщиков ЖК «Аквилон Митино»

В отдельных случаях специалисты по приемке квартир фиксируют более 100 недочетов. Иногда, как говорят дольщики, вообще не понятно, как дом и квартиры в таком недоделанном состоянии были введены в эксплуатацию. Впрочем, как заверяют строители, сейчас это норма.

Застройщик обещает устранить недостатки в течение 60 дней, в том числе тем, кто отказался принимать квартиру. Что будет в итоге – загадывать сложно: компания уже должна была полностью подготовить квартиры что называется «на совесть», но исключить обман на 100% и в этом случае невозможно.

Источник: из личного архива дольщиков ЖК «Аквилон Митино»

Более того, в настоящее время застройщик создает ещё и дополнительные финансовые проблемы жителям ЖК «Аквилон Митино» с грабительскими тарифами на жилищно-коммунальные услуги, навязывая управляющую компанию (УК) «Радасервис». Эта фирма намеревается брать с каждого квадратного метра 82,72 рубля, что почти в два раза выше расценок в других районах Москвы, а также планирует взимать повышенную плату за вывоз мусора. При этом представители УК уже нарушили процедуру проведения «общего собрания» собственников и отказались зафиксировать претензии владельцев квартир.

По этому поводу на текущей неделе инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Аквилон Митино» записала видеообращение к главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину, который уже поручил следователям провести проверку и представить доклад. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», – подчеркнули в ведомстве.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube