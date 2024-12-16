Без горячей воды и отопления: в Москве замерзают жители новостроек

Жители новостройки в московском районе Митино записали очередное видеообращение к мэру Москвы Сергею Собянину, генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой о помощи.

Москвичи сообщили, что зимой во многих квартирах нет горячей воды и нормального отопления. При этом возле дома размещены горючие материалы и образовалась стихийная свалка мусора. Как заявляют жители новостройки, управляющая компания «Радасервис» не реагирует на заявки, а госжилинспекция и прокуратура не привлекают ее к ответственности.

«Мы просим вас вмешаться в ситуацию, мы просим лишить управляющую компанию «Радасервис» лицензии на управление многоквартирными домами», – обратились жители новостройки к Собянину, Краснову и Бастрыкину.

Москвичи просят Собянина, Краснова и Бастрыкина о помощи

В сентябре и октябре собственники квартир ЖК «Аквилон Митино» также записывали видеообращения к главе СКР, в которых сообщали о завышенных тарифах на коммунальные услуги от управляющей компании «Радасервис». Так, сумма платежа за 2-комнатную квартиру за половину сентября превысила 25 тысяч рублей. «В нашем доме 943 квартиры, дом комфорт класса, мы не понимаем, откуда взялись такие суммы. Нам не нужны никакие дополнительные услуги этой управляющей компании», – заявили жители ЖК «Аквилон Митино».

Отметим, что в зависимости от метража квартиры в платежке указывается сумма до 30 тысяч и более рублей, в том числе, за вывоз строительного мусора. Как говорят собственники квартир, такие тарифы с учетом изначальной предчистовой отделки являются заоблачными, поскольку далеко не каждый делает перепланировку квартиры. Особенно возмущает такая «дополнительная мусорная услуга» по цене более 447,71 рубля за квадратный метр тех, кому чистовую отделку должен провести непосредственно застройщик, который и навязал управляющую компанию.

По этому поводу председатель Следственного комитета России поручил провести проверку и представить доклад. Тем не менее, до последнего времени эта проблема остается нерешенной для жителей новостройки.

Москва, Елена Володина

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