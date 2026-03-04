В Москве сократят 15% госслужащих: в столице анонсировали бюджетную оптимизацию

В Москве планируется оптимизация бюджета на фоне более низкого поступления доходов, чем предполагалось. Как говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы, в этих условиях планируется, в том числе, сокращение численности госслужащих и снижение расходов на благоустройство.

В мэрии обратили внимание, что по итогам двух месяцев 2026 года рост доходов составил 2%, что ниже 6,5%, запланированных при формировании бюджета на текущий год. Как считает столичное правительство, решать эти задачи необходимо в рамках сбалансированного бюджета.

«Для этого приняли решение до 1 июня 2026 года сократить на 15 процентов численность государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Москвы, а также работников отдельных подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции», – проинформировали власти, добавив, что численность сотрудников учреждений, которые предоставляют гражданам социальные услуги, затронута не будет.

«Еще одна мера – оптимизация на 10 процентов запланированных на этот год расходов на финансирование инвестиционной программы. В частности, сократят или перенесут на более поздние сроки отдельные проекты благоустройства городской среды и проведения культурно-массовых мероприятий. При этом ключевые мероприятия, такие как реновация, строительство метро и другие будут проведены в запланированные сроки», – пояснили в правительстве Москвы.

Как считают власти, реализация этих решений позволит и гарантировать в полном объеме выполнение социальных обязательств перед горожанами, сохранение высоких московских стандартов предоставления услуг, реализацию стратегических мероприятий развития города, а также финансирование расходов, направленных на содействие Минобороны России, поддержку военнослужащих и членов их семей.

Москва, Анастасия Смирнова

