российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 марта 2026, 18:34 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Москве сократят 15% госслужащих: в столице анонсировали бюджетную оптимизацию

В Москве планируется оптимизация бюджета на фоне более низкого поступления доходов, чем предполагалось. Как говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы, в этих условиях планируется, в том числе, сокращение численности госслужащих и снижение расходов на благоустройство.

В мэрии обратили внимание, что по итогам двух месяцев 2026 года рост доходов составил 2%, что ниже 6,5%, запланированных при формировании бюджета на текущий год. Как считает столичное правительство, решать эти задачи необходимо в рамках сбалансированного бюджета.

«Для этого приняли решение до 1 июня 2026 года сократить на 15 процентов численность государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Москвы, а также работников отдельных подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции», – проинформировали власти, добавив, что численность сотрудников учреждений, которые предоставляют гражданам социальные услуги, затронута не будет.

«Еще одна мера – оптимизация на 10 процентов запланированных на этот год расходов на финансирование инвестиционной программы. В частности, сократят или перенесут на более поздние сроки отдельные проекты благоустройства городской среды и проведения культурно-массовых мероприятий. При этом ключевые мероприятия, такие как реновация, строительство метро и другие будут проведены в запланированные сроки», – пояснили в правительстве Москвы.

Как считают власти, реализация этих решений позволит и гарантировать в полном объеме выполнение социальных обязательств перед горожанами, сохранение высоких московских стандартов предоставления услуг, реализацию стратегических мероприятий развития города, а также финансирование расходов, направленных на содействие Минобороны России, поддержку военнослужащих и членов их семей.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Правительство Москвы

Транспортный коллапс в московском районе Митино: департамент Ликсутова отказывается кардинально решить проблему / Мэрия Москвы затягивает решение проблемы с отсутствием детсадов, школы и поликлиники в районе Митино / Департамент Максима Ликсутова игнорирует жалобы москвичей и запросы СМИ / В России создадут единый реестр банковских карт / В московской новостройке власти забыли про школы, детсады, поликлиники и транспорт: москвичи пожаловались Татьяне Москальковой / Мосжилинспекция и власти Москвы молчаливо встали на сторону рейдеров: 10 тысяч жителей вынуждены искать защиту у Путина / В Москве начался отопительный сезон: подключены большинство домов и соцобъектов / Московский общественный транспорт в День города будет работать до 2 часов ночи

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Правительство Москвы, Собянин Сергей,