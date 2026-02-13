Мэрия Москвы затягивает решение проблемы с отсутствием детсадов, школы и поликлиники в районе Митино

Проблема с отсутствием социальной инфраструктуры в густонаселенном микрорайоне на Муравской улице в московском районе Митино будет решена не скоро. Это следует из ответов столичных департаментов здравоохранения и образования на запросы редакции РИА «Новый День».

В частности, в департаменте образования и науки Москвы пояснили, что в настоящее время на территории района Митино работают девять образовательных комплексов. «За счет средств инвестора ПАО «ПИК СЗ» в ЖК «Мир Митино» строится школа на 1100 мест и детский сад на 235 мест для дальнейшей передачи объектов в систему столичного образования», – говорится в ответе чиновников, и при этом отмечается, что также на близлежащей к микрорайону на Муравской улице территории Рождествено предусмотрено строительство детского сада на 250 мест в рамках действующей адресной инвестиционной программы.

При этом, как говорится в документе, который поступил в редакцию РИА «Новый День» из управления информационной политики и связей с общественностью департамента, «открытие школ и детских садов возможно при полной строительной готовности, создании безопасных и комфортных условий для детей и работников».

«Также застройщик должен получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передать его городу. В настоящее время разрешения на ввод в эксплуатацию зданий не выдано», – пояснили чиновники, не уточнив сроки введения соцобъектов в эксплуатацию.

В пресс-службе департамента здравоохранения со своей стороны обратили внимание, что сейчас жители микрорайона «Мир Митино» получают медицинскую помощь во взрослой поликлинике №180, филиал №3 по адресу: Пятницкое шоссе, д. 29, к. 3, стр. 1 и в детской поликлинике №140 по адресу: ул. Митинская, д. 34.

«Все поликлиники работают по новому московскому стандарту. Время в пути на общественном транспорте – в среднем до 20 минут: ходят два прямых автобусных маршрута», – говорится в ответе на запрос РИА «Новый День».

Ранее жители московского района Митино обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, генпрокурору Александру Гуцану и мэру столицы Сергею Собянину с жалобой на отсутствие социальной инфраструктуры, которая должна быть предусмотрена для густонаселенного жилого массива на Муравской улице постановлением правительства Москвы № 479-ПП.

Москвичи обратили внимание, что на сегодняшний день в жилом массиве на Муравской заселены дома на 9366 квартир, но нет ни одного детского сада и ни одной работающей школы. «Из запланированных 5 детских садов и 2 школ не функционирует ни один объект, к строительству большинства даже не приступали», – подчеркивается в обращении.

Позже было записано видеообращение к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Москвичи также обратили внимание не только на отсутствие социальной инфраструктуры, но и транспортный коллапс. По словам жителей, выезд из района осуществляется по одной полосе дорожного полотна. «Каждое утро семьи с маленькими детьми пытаются добраться до ближайших учебных заведений на личном и общественном транспорте. На остановках собирается по 200 человек. В случае затора люди ждут автобус по 40 минут», – пожаловались жители столицы.

По словам москвичей, после обращений должной реакции со стороны чиновников не последовало. Вместо решения проблемы инициаторов жалобы вызвали в прокуратуру для объяснений.

Департаменты транспорта и гражданского строительства Москвы проигнорировали, в том числе, запрос редакции РИА «Новый День».

Москва, Екатерина Попова

