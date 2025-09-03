В Москве запустили на маршрут первый беспилотный трамвай

В Москве начал работу на маршруте первый в России беспилотный трамвай. Как предполагается, он будет курсировать от метро Щукинской до улицы Кулакова под номер 10.

Как сообщалось ранее, запуск беспилотного трамвая осуществлялся в три этапа. Первоначально прошли испытания с обычным водителем, который отслеживал решения электроники. Затем были запущены тестовые поездки с пассажирами и водителем в кабине.

«В Москве собраны высокие технологии в области беспилотного транспорта. И сегодня мы начинаем реальное движение беспилотное», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии запуска трамвая.

По его словам, до конца года будет запущено на маршрут еще три беспилотных трамвая, а в 2026 году их будет 15. «До 2030-го года мы ставим себе задачу – чтобы уже две трети трамваев в Москве были беспилотные», – уточнил столичный градоначальник, добавив, что следующая задача – это запуск беспилотного поезда в метро.

«В этом году мы приступим уже к испытаниям первого беспилотного метропоезда. И в следующем году, пройдя все этапы, уже запустим, наверное, настоящий беспилотный метропоезд», – сказал мэр Москвы.

Москва, Анастасия Смирнова

