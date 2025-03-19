В Госдуме обратили внимание на странную политику Собянина

Депутат Госдумы Сергей Обухов направил к Генеральную прокуратуру России запрос о правомерности действий мэра Москвы Сергея Собянина, отменившего в столице социальный статус предпенсионера. Об этом парламентарий сообщил сегодня на брифинге в Госдуме.

«Хотелось бы отметить странную социальную политику московской мэрии. Я, как депутат от Москвы, вынужден обратиться в Генеральную прокуратуру Министерства юстиции в связи с решением мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина отменить статус предпенсионера в Москве, столице Российской Федерации», – сказал депутат.

«Когда была пенсионная реформа, принимался федеральный закон о том, что до 2028 года должен существовать статус предпенсионера для тех граждан, которые ориентированы на предыдущий пенсионный возраст. Напомним, мужчины 60, женщины 55 и для них были установлены социальные льготы. Так вот, мэр столицы Сергей Семенович отменил соответствующие московские решения, не дожидаясь 2028 года», – пояснил Обухов.

«И мы будем требовать от федеральных органов власти разобраться, почему законодательство Российской Федерации опять не действует в столице нашей Родины, городе-городе Героя Москвы», – подчеркнул парламентарий.

Москва, Светлана Антонова

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