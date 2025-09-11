Московский общественный транспорт в День города будет работать до 2 часов ночи

В Москве в День города в ночь с 13 на 14 сентября общественный транспорт в столице будет работать до 2 часов ночи. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, речь идет о продлении работы основных видов транспорта – метро, Московского центрального кольца (МЦК) и 17 трамвайных маршрутах.

В обычном режиме будут работать 18 регулярных ночных маршрутов, уточнил Собянин.

В этом году Москва отмечает 878-летие. Подготовлено более 130 мероприятий.

Москва

