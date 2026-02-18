Транспортный коллапс в московском районе Митино: департамент Ликсутова отказывается кардинально решить проблему

Транспортный коллапс в московском районе Митино на Муравской улице сохранился: жителям густонаселенного микрорайона по-прежнему приходится штурмовать переполненные автобусы в утренние и вечерние часы пик, несмотря на заверения властей о выделении дополнительных единиц общественного транспорта.

После критической публикации редакции РИА «Новый День» о транспортном коллапсе в микрорайоне новостроек «Мир Митино» столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, который возглавляет вице-мэр Максим Ликсутов, все-таки ответил на запрос СМИ. Однако, судя по комментарию ведомства, кардинально проблему решать никто не собирается.

В департаменте пояснили, что микрорайон «Мир Митино» обслуживается двумя маршрутами наземного городского пассажирского транспорта – №№328 и 614, а задержки в их движении автобусов могут возникать из-за строительных, дорожных работ, ДТП, постороннего транспорта и других факторов. В то же время, как пояснили чиновники, дополнительного маршрута в микрорайон не будет.

«Запуск нового маршрута в вышеуказанный микрорайон не планируется», – говорится в ответе ведомства на запрос редакции РИА «Новый День», в котором по просьбе москвичей был задан, в том числе, такой вопрос: возможен ли вариант дополнительных автобусов, которые бы с минимальными интервалами курсировали от конечной остановки «Мир Митино» до метро «Пятницкое шоссе» и обратно?

В департаменте пояснили, что по просьбам местных жителей маршрут №614 усилен автобусами особо большого класса (гармошки), пассажировместимость которых более 150 пассажиров. На маршруте №328 маршруте добавлен 1 электробус большого класса.

«Работа маршрутов находится на нашем постоянном контроле. Автобусные парки предупреждены от недопущении снижения выпуска на маршрутах», – заверил департамент Ликсутова.

Судя по отзывам жителей микрорайона «Мир Митино», на текущей неделе ситуация кардинально не изменилась. На остановках по-прежнему собираются сотни местных жителей, которые вынуждены либо штурмовать переполненный транспорт, либо долгое время ожидать поездки в более-менее «свободном» автобусе. При этом москвичи с тревогой ждут заселения еще нескольких новостроек-высоток на Муравской улице, что очевидно еще больше усугубит транспортную проблему.

Как сообщал «Новый День», ранее жители «Мир Митино» обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, генпрокурору Александру Гуцану и мэру столицы Сергею Собянину с жалобой на отсутствие социальной инфраструктуры, которая должна быть предусмотрена для густонаселенного жилого массива на Муравской улице постановлением правительства Москвы № 479-ПП.

Москвичи обратили внимание, что на сегодняшний день в жилом массиве на Муравской заселены дома на 9366 квартир, но нет ни одного детского сада и ни одной работающей школы.

Позже было записано видеообращение к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Москвичи также обратили внимание не только на отсутствие социальной инфраструктуры, но и транспортный коллапс. По словам жителей, выезд из района осуществляется по одной полосе дорожного полотна. «Каждое утро семьи с маленькими детьми пытаются добраться до ближайших учебных заведений на личном и общественном транспорте. На остановках собирается по 200 человек. В случае затора люди ждут автобус по 40 минут», – пожаловались жители столицы.

Из ответов департаментов образования и здравоохранения на запросы редакции РИА «Новый День» следует, что решения проблемы с социальной инфраструктурой, как и в случае с транспортным коллапсом в «Мир Митино», в ближайшей перспективе ожидать не следует. В столичном департаменте гражданского строительства «Новому Дню» пояснили, что у ведомства в указанном микрорайоне нет строящихся объектов социальной инфраструктуры – ни поликлиник, ни детских садов или школ.

Москва, Анастасия Смирнова

