В Москве целые районы остаются без школ, детсадов, поликлиник: жители Митино обратились к Бастрыкину, Гуцану и Собянину

Жители московского района Митино обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, генпрокурору Александру Гуцану и мэру столицы Сергею Собянину с жалобой на отсутствие социальной инфраструктуры, которая должна быть предусмотрена для жилого массива на Муравской улице.

«Мы, жители семейного района на улице Муравская, вынуждены записать это обращение, потому что права наших детей на образование системно нарушаются. С 2019 года в нашем районе застройщики – «Рождествено», ПИК и «Аквилон» – сдают и планируют ещё к постройке жилые дома, но не строят школы, детские сады и поликлинику, которые были предусмотрены проектом и Постановлением Правительства Москвы № 479-ПП», – пояснили москвичи.

Жители микрорайона обратили внимание, что на сегодняшний день в жилом массиве на Муравской заселены дома на 9366 квартир, но нет ни одного детского сада и ни одной работающей школы. «Из запланированных 5 детских садов и 2 школ не функционирует ни один объект, к строительству большинства даже не приступали», – подчеркивается в обращении.

По словам москвичей, уже построенные детские сады исчезают: на месте одного открыт магазин «Пятёрочка», а здание, построенное «Аквилоном», продано и не известно, будет ли когда-либо использоваться по назначению. При этом школа-долгострой на 1100 мест по адресу: улица Муравская, дом 40, должна была быть сдана ещё в 2018 году, но сроки введения ее в эксплуатацию неоднократно переносились.

«Сегодня дети вынуждены каждый день ездить в другие районы по одной перегруженной дороге и в переполненном транспорте. Это небезопасно и лишает их нормального детства. Мы не понимаем: как можно принимать дома без соцобъектов? Кто разрешает это застройщикам? Такая практика вызывает серьёзные вопросы – в том числе о возможных коррупционных рисках», – отметили москвичи в обращении.

«Мы просим взять ситуацию под Ваш контроль и обеспечить строительство и ввод государственных бюджетных школ и детских садов в нашем районе», – попросили жители микрорайона на Муравской.

Москва, Екатерина Попова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube