В московской новостройке власти забыли про школы, детсады, поликлиники и транспорт: москвичи пожаловались Татьяне Москальковой

Жители московского микрорайона в Митино на Муравской улице записали видеообращение к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с жалобой на отсутствие социальной инфраструктуры и коллапс с общественным транспортом.

Последней каплей для москвичей стал обильный снегопад и сильные морозы, в условиях которых людям с маленькими детьми при температуре воздуха -20 градусов приходилось ожидать автобус на остановках по 40 минут.

Жители микрорайона обратили внимание, что в жилом массиве на Муравской уже введены в строй около 10 тысяч квартир, постоянно проживают порядка 30 тысяч человек, значительная часть из них дети. «В стоимости наших квартир было заложено строительство всей необходимой инфраструктуры: детские сады, школы, поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс. На данный момент в районе не функционирует ни один бюджетный детский сад и ни одна бюджетная школа, нет поликлиник», – пояснили москвичи, обратив внимание, что строительство ведут компании ПИК, «Аквилон» и «Рождествено».

Кроме того, жители подчеркнули, что выезд из района осуществляется по одной полосе дорожного полотна. «Каждое утро семьи с маленькими детьми пытаются добраться до ближайших учебных заведений на личном и общественном транспорте. На остановках собирается по 200 человек. В случае затора люди ждут автобус по 40 минут», – пожаловались москвичи.

«Мы обращались к главе управы, к мэру, в прокуратуру, Следственный комитет, департамент образования и департамент транспорта Москвы. Но ситуация не меняется. При четком курсе президента страны на поддержку семей с детьми в Москве дети идут в школу 40 минут через лес в -20 градусов мороза. Мы просим вас оказать содействие в восстановлении наших прав на доступную медицину и образование», – говорится в обращении к омбудсмену.

Ранее жители микрорайона на Муравской направили обращение мэру Москвы Сергею Собянину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и Генпрокурору Александру Гуцану с жалобой на отсутствие социальной инфраструктуры и проблемы с общественным транспортом. Как говорят москвичи, должной реакции властей и правоохранительных органов не последовало.

Редакция РИА «Новый День» направила запросы в столичные департаменты строительства, образования, здравоохранения и транспорта с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить о перспективах с социальной инфраструктурой в митинском микрорайоне.

Москва, Екатерина Попова

