В Москве начался отопительный сезон: подключены большинство домов и соцобъектов

В Москве отопление включено в более 75% жилых домов и в почти 85% социальных объектах. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, в течение двух дней отопление уже включили в более 75% домов и почти 85% социальных объектов», – сказал Бирюков, слова которого приводятся в сообщении комплекса городского хозяйства Москвы.

Подготовка к отопительному сезону проходила с мая по сентябрь. Всего работы проводились в более 74 тыс. объектов, в том числе в свыше 34 тыс. жилых домов.

Москва, Анастасия Смирнова

